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В Україні подорожчає хліб: експерт озвучив цифри

6 травня 2021, 14:16
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Ціни на пшеницю на світовому ринку зростають. Поки це відбувається, варто очікувати і подорожчання хліба в Україні.

Хліб
Хліб в Україні за рік подорожчав на 12,5% / УНІАН

За рік хліб в Україні зріс у ціні на 12,5%, щомісяця він додавав в ціні приблизно 1-1,5%, і ця тенденція продовжуватиметься і надалі.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін пояснив ГолосUA, що поки на світовому ринку зростає ціна пшениці, варто очікувати і подорожчання хліба в Україні. Така ситуація з ціною залишиться стабільною до кінця червня поточного року.

"На світовому ринку ціни на пшеницю ростуть, але вони зростатимуть приблизно до червня 2021 року. У червні, я прогнозую, зміняться прогнози на урожай, який збирають в Європі. І якщо там буде урожай пшениці хороший, то зерно почнуть швидко продавати за зниженою ціною. Якщо на європейському континенті урожай чекатимуть поганий, то ціна пшениці триматиметься, щоби пізніше продати за хорошою ціною", - зазначив економіст.

Ціни на продукти в Україні - про що раніше писав Главред:

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