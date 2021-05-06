В Украине подорожает хлеб: эксперт озвучил цифры

Хлеб в Украине за год подорожал на 12,5% / УНИАН

За год хлеб в Украине вырос в цене на 12,5%, каждый месяц он добавлял в цене примерно 1-1,5%, и эта тенденция будет продолжаться и дальше.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил ГолосUA, что пока на мировом рынке растет цена пшеницы, стоит ожидать и подорожания хлеба в Украине. Такая ситуация с ценой останется стабильной до конца июня текущего года.

"На мировом рынке цены на пшеницу растут, но они будут расти приблизительно до июня 2021 года. В июне, я прогнозирую, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ожидать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене", – отметил экономист.

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