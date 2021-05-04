Украинцев предупредили о резком подорожании продуктов летом

Цены на продукты взлетят летом / УНИАН

Цены на продукты этим летом будут значительно выше, чем в прошлом году. Экономический эксперт Борис Кушнирук назвал причины резкого подорожания продуктов питания.

"Очевидно, ежегодно, начиная с лета, цены на продукты питания снижаются. Это касается молочки, яиц, мяса, фруктов нового урожая — цены на все это будут уменьшаться, хотя они не выйдут на уровень прошлого года", — сказал он.

Эксперт объяснил, почему растут цены на продукты.

"Очевидно, что мы имеем проблему, связанную с тем, что рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — сказал эксперт, передает Украина 24.

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