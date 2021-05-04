Украинцев предупредили о резком подорожании продуктов летом

Эксперт назвал причину, почему цены на продукты питания будут выше, чем в прошлом году.
Цены на продукты этим летом будут значительно выше, чем в прошлом году. Экономический эксперт Борис Кушнирук назвал причины резкого подорожания продуктов питания.
"Очевидно, ежегодно, начиная с лета, цены на продукты питания снижаются. Это касается молочки, яиц, мяса, фруктов нового урожая — цены на все это будут уменьшаться, хотя они не выйдут на уровень прошлого года", — сказал он.
Эксперт объяснил, почему растут цены на продукты.
"Очевидно, что мы имеем проблему, связанную с тем, что рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — сказал эксперт, передает Украина 24.
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Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.