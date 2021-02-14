В Украине рекордно подорожает хлеб: что ждет украинцев весной

Цены на хлеб в Украине взлетят / pixabay

Глава Ассоциации поставщиков для торговых сетей Алексей Дорошенко назвал четыре причины, почему цены на продукты в Украине резко возросли.

"Первая – COVID-19, потому что много стран начали закладывать в резервы зерновые, и они растут в цене. Но если, например, в середине лета, мир увидит свет в конце туннеля, это будет означать, что цена на зерновые начнет падать, и тогда хлеб начнет стабилизироваться в цене. Второе – погодные факторы. С начала прошлого года это влияло на урожай ягодных, либо все, что растет в садах. Затем из-за жары было плохой урожай подсолнечника, и масло сейчас сильно выросло в цене. Кроме того, есть сезонный фактор, который сейчас влияет на молочные продукты, и есть фактор инфляции", - сказал эксперт.

Дорошенко отметил, что в прошлом году немногие продукты подорожали больше, чем на уровень инфляции.

"В этом году хлеб снова будет расти в цене. В отношении госрегулирования – на сегодняшний день действует мониторинг цен, он распространяется только на десяток продуктов, Минэкономики пока не хочет его расширять, туда входят социальные продукты. Это не позволяет торговым сетям существенно и необоснованно повышать цены на продукты", - рассказал эксперт, передает Украина 24.

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Как заявил заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики НААН Николай Пугачев, мировые цены на зерновые взлетели до рекордно высоких показателей, что может повлечь за собой подорожание муки, а с ней и хлеба.

"В Украине рыночная цена пшеницы, а в итоге муки и хлеба, реагирует на цену на мировых рынках. Ведь при реализации своей продукции аграрии принимают решение в пользу покупателя с самой высокой ценой, то есть с ценой на мировых рынках. Потому при увеличении мировых цен на пшеницу следует ожидать, что это, в конце концов, отразится на цене хлеба в Украине", – заявил Пугачев, пишет Оbozrevatel.

Ожидается, что в первом квартале 2021 года эти продукты вырастут в цене на 5%.

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