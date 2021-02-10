Названы продукты, которые резко подорожают весной в Украине

Цены на продукты в Украине взлетят / pixabay

Из-за плохого урожая зерновых культур в Украине в конце прошлого года подорожали ряд товаров. По мнению экспертов, украинцам следует готовиться к новому скачку цен на продукты уже весной.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цена практически на все продукты зависит от урожая зерновых культур. Если урожай плохой, то цены поднимаются на те продукты, в которых присутствуют зерновые: хлеб, макаронные изделия, яйца, курятина и прочее.

Что касается цены на яйца, то их подорожание вызвано тем, что 60% стоимости составляет цена на комбикорм, которым кормят птицу.

"Весной ожидается подорожание зерновой группы, овощей и фруктов примерно на 7-8%", - предупредил экс-глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, передает Апостроф.

Кроме того, украинцам стоит ожидать подорожания мяса примерно на 5-10% и кормов. В будущем цены на мясо и мясную продукцию также продолжат расти.

В среднем колбасы, сало, сосиски подорожают на 40%. Это обусловлено не только плохим урожаем, но и ростом цен на бензин, который затрачивается при транспортировке мяса.

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Также, по словам экспертов, ожидается рост цен на те же яйца, хлеб и молочную продукцию. Однако, из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, многие семьи вынуждены сокращать свои траты, а это значит, что спрос на некоторые группы товаров будет незначительным.

По словам Олега Пендзина, Украина является крупным поставщиком яиц в Европу. Поэтому, цены внутри страны зависят от ситуации с экспортом.

Также он напомнил, что в начале прошлого года на украинских птицефабриках начались массовые вспышки птичьего гриппа, что привело к упадку продаж на внешний рынок.

В связи с этим цены на яйца, даже перед Пасхой, держались на уровне 15 гривен за десяток, что почти вдвое меньше, чем сейчас.

"Сейчас, в среднем, 1 десяток яиц стоит в районе 35-37 гривен. В этом году перед Пасхой ожидается не очень большой ажиотаж цен, а к лету яйца снова могут вырасти в цене на 3-4 гривны. Таким образом, к осени 2021 года десяток яиц будет стоить от 40 гривен", - отметил эксперт.

По мнению Олега Пендзина, цены на хлеб сильно поднимать не будут, особенно на социальные сорта. Скорее всего, все затраты будут переложены на выпечку и торты. Подорожание этой категории продуктов к середине 2021 года можно ожидать в районе 50%.

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"То есть, если ваш любимый торт стоит сегодня около 200 гривен, то уже летом его цена возрастет до 350 гривен, а то и выше", - добавил он.

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