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В Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнеться

15 травня 2021, 10:56
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Чим більше рівень споживання електрики, тим вище буде тариф.

електроенергія_електричество_тарифи на світло
В Україні подорожчає електрика / regnum.ru

Вже цього літа в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. З 1 липня в країні запровадять нові умови постачання електроенергії за умовами спецзобов'язань (ПСО). Імовірно, тарифи на світло зростуть з 1,68 до 2,5-3 грн за кВт∙год.

При цьому підвищення тарифів торкнеться не всіх: чим більше рівень споживання, тим дорожче буде коштувати електроенергія, пише Главком. Імовірно, зростання цін торкнеться лише тих, хто використовує від 300 кВт∙год на місяць. За кожен наступний кВт∙год їм доведеться платити за новою ціною.

Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що варто запровадити чотири різні тарифи:

  • на перші 100 кВт∙год - 90 коп.;
  • від 100 до 500 кВт∙год – 1,68 грн;
  • від 500 до 1000 кВт∙год - 2,5 грн;
  • вище 1000 кВт∙год - більше 3 грн.

"Якщо у людини великий будинок і багато техніки, вона може платити 2,5 грн. Так зараз і розмірковує Кабінет міністрів. Вони спочатку думали про обсяг понад 300 кВт∙год, а потім від 500 кВт∙год. такі ціни (2,5 грн за кВт∙год) планують встановити 1 липня", – зазначив Попенко.

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Тарифи в Україні - про що раніше писав Главред:

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