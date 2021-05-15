В Україні підскочать тарифи на електроенергію: дата і кого торкнеться

Чим більше рівень споживання електрики, тим вище буде тариф.
Вже цього літа в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію. З 1 липня в країні запровадять нові умови постачання електроенергії за умовами спецзобов'язань (ПСО). Імовірно, тарифи на світло зростуть з 1,68 до 2,5-3 грн за кВт∙год.
При цьому підвищення тарифів торкнеться не всіх: чим більше рівень споживання, тим дорожче буде коштувати електроенергія, пише Главком. Імовірно, зростання цін торкнеться лише тих, хто використовує від 300 кВт∙год на місяць. За кожен наступний кВт∙год їм доведеться платити за новою ціною.
Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що варто запровадити чотири різні тарифи:
- на перші 100 кВт∙год - 90 коп.;
- від 100 до 500 кВт∙год – 1,68 грн;
- від 500 до 1000 кВт∙год - 2,5 грн;
- вище 1000 кВт∙год - більше 3 грн.
"Якщо у людини великий будинок і багато техніки, вона може платити 2,5 грн. Так зараз і розмірковує Кабінет міністрів. Вони спочатку думали про обсяг понад 300 кВт∙год, а потім від 500 кВт∙год. такі ціни (2,5 грн за кВт∙год) планують встановити 1 липня", – зазначив Попенко.
читайте такожТарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: які платіжки на нас чекають
Тарифи в Україні - про що раніше писав Главред:
- В Україні до 30 червня продовжили дію тарифу на електроенергію для населення в розмірі 1,68 гривень за кіловат.
- У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.
- В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій та побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.