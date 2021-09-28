В Україні різко підскочили місячні тарифи на газ: кому доведеться розщедритися

В Україні змінилися тарифи на газ для населення / Фото pixabay.com

В Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників. Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.

Хто продає найдорожчий газ

Зокрема, оператор ТАС енергія країни підняв тариф з 20,96 Гривень (у вересні) за кубометр відразу до 31,06 гривень (період дії - жовтень-листопад).

Постачальник Киевгазенерджі також підвищив тариф з 19,8 гривень (у вересні) до 30,50гривень за кубометр.

Оператор Асканія Енерджі пропонує кубометр газу за ціною 19,95 гривень.

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У кого газ дешевше всіх

Компанія Галнафтогаз зберіг місячний тариф на жовтень на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Місячний тариф компанії YASNO у Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр.

Волиньелектрозбут - 12,98 гривень за кубометр.

Одесагаз-Постачання - 13 гривень за кубометр.

Відзначимо, що тарифи опубліковані без урахування вартості доставки.

Додамо, що компанія Нафтогаз є ПОН для 600 тисяч побутових споживачів. Вони потрапили на обслуговування до Нафтогазу після того, як їх компанії, у яких вони купували газ, припинили продаж блакитного палива.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ.

Крім того, опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.