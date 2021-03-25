В Україні зростуть пенсії з 1 квітня: кому підвищать виплати

За даними Держслужби статистики, в Україні кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.
В Україні з 1 квітня 2021 року перерахують пенсії працюючим громадянам країни пенсійного віку. Це передбачено ст. 42 закона Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Пенсії підвищать тим українцям, хто не вийшов на заслужений відпочинок і продовжує працювати. При розрахунку надбавок буде враховуватися їх страховий стаж і зарплата (виплати будуть за умови, що у них набралося 24 місяці додаткового стажу).
Пенсіонери, які ще працюють, зможуть розраховувати на доплати:
- за почесні звання;
- за нагороди;
- за наднормативний стаж;
- у зв'язку з підвищенням соцстандартів (наприклад, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).
Формула для розрахунку пенсії:
П = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку. Трудовий стаж вважається у відсотках: 1 рік = 1%.
Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.
"Органи Пенсійного фонду щорічно з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, отримали право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.
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На даний момент в Україні, за даними Держстату, 2,7 млн пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.
Пенсії в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- У березні 2021 року для українських пенсіонерів провели індексацію пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.
- Прем'єрміністр України Денис Шмигаль зізнався, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
- Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.