В Україні зростуть пенсії з 1 квітня: кому підвищать виплати

Пенсії з 1 квітня зростуть / Reuters

В Україні з 1 квітня 2021 року перерахують пенсії працюючим громадянам країни пенсійного віку. Це передбачено ст. 42 закона Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Пенсії підвищать тим українцям, хто не вийшов на заслужений відпочинок і продовжує працювати. При розрахунку надбавок буде враховуватися їх страховий стаж і зарплата (виплати будуть за умови, що у них набралося 24 місяці додаткового стажу).

Пенсіонери, які ще працюють, зможуть розраховувати на доплати:

за почесні звання;

за нагороди;

за наднормативний стаж;

у зв'язку з підвищенням соцстандартів (наприклад, прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Формула для розрахунку пенсії:

П = середня зарплата * трудовий (страховий) стаж * індивідуальний коефіцієнт заробітку. Трудовий стаж вважається у відсотках: 1 рік = 1%.

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

"Органи Пенсійного фонду щорічно з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, отримали право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.

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На даний момент в Україні, за даними Держстату, 2,7 млн пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

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