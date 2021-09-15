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В Україні злетить податок на житло: скільки доведеться дістати з гаманця за власну нерухомість

15 вересня 2021, 15:29

Податки платитимуть виключно власники житла.

Новобудова, житло,
Податки на житло злетять у 2022 році

В Україні підніметься податок на житло. Вже влітку 2022 року українцям доведеться заплатити за свої квартири на 21% більше, ніж цього року. Про це йдеться в Податковому кодексі України.

Скільки і за що доведеться платити

Сума податку за квартиру площею 100 квадратних метрів зросте з 2 832 грн до 3600 грн.

При цьому, розмір податку розраховується, виходячи з розміру мінімальної зарплати отриманої за той рік, за який сплачується податок.

За кожен додатковий квадратний метр житла доведеться заплатити 1,5% від мінімальної зарплати. Цього року ця сума становить 70,8 грн, а в 2022 досягне 90 грн.

Платити доведеться тільки за зайву площу. Тобто, для квартири - за кожен квадрат вище 60 метрів. Для будинку, якщо його площа перевищує 120 квадратів.

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Однак ті, у кого метраж квартири перевищує 300 кв.м і 500 кв. м, платитимуть податок у розмірі 25 тис. грн.

Також наголошується, що сума податку не залежатиме від кількості членів сім'ї або від кількості людей, прописаних у ньому. А податок зможуть заплатити тільки власники нерухомості. Причому, один раз на рік.

У разі несплати, прострочення терміном 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%. А якщо податок не надійде в державну казну протягом 30 днів, то він буде збільшений на 20%.

При цьому, в Києві від несплати податку на житло звільнені лише сім'ї бійців АТО.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня змінилися правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців порівнюватимуться з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу. Держава перевірить, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час покупки квартири або відкриття рахунку в банку.

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