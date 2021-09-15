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В Украине взлетит налог на жилье: сколько придется достать из кошелька за собственную недвижимость

15 сентября 2021, 15:29
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Налоги будут платить исключительно владельцы жилья.

Новостройка, жилье,
Налоги на жилье взлетят в 2022 году

В Украине поднимется налог на жилье. Уже летом 2022 года украинцам придется заплатить за свои квартиры на 21% больше, чем в этом году. Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Сколько и за что придется платить

Сумма налога за квартиру площадью 100 квадратных метров вырастет с 2 832 грн до 3600 грн.

При этом, размер налога рассчитывается исходя из размера минимальной зарплаты полученной за тот год, за который платится налог.

За каждый дополнительный квадратный метр жилья придется заплатить 1,5% от минимальной зарплаты. В этом году эта сумма составляет 70,8 грн, а в – 2022 достигнет 90 грн.

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Платить придется только за лишнюю площадь. То есть, для квартиры за каждый квадрат выше 60 метров. Для дома, если его площадь превышает 120 квадратов.

Однако те, у кого метраж квартиры превышает 300 кв.м и 500 кв.м, будут платить налог в размере 25 тыс. грн.

Также отмечается, что сумма налога не будет зависеть от количества членов семьи или от количества людей, прописанных в жилище. А налог смогут заплатить только владельцы недвижимости. Причем, один раз в год.

В случае неуплаты, просрочка сроком 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%. А если налог не поступит в государственную казну в течение 30 дней, то он будет увеличен на 20%.

При этом, в Киеве от неуплаты налога на жилье освобождены лишь семьи бойцов АТО.

Напомним, в Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу. Государство проверит, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.

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