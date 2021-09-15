Прибавка в 300 грн: Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат доплаты к пенсиям

Шмыгаль анонсировал увеличение пенсий / УНИАН

С 1 октября 2022 года пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать увеличеные пенсионные выплаты. В частности, ежемесячно они будут получать доплаты в сумме до 300 грн.

Об этом во время заседания правительства 15 сентября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это будет касаться тех категорий граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы прошлого года.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.