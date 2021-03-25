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В Україні злетять ціни на м'ясо: скільки коштуватиме кілограм

25 березня 2021, 10:08
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Подорожчає свинина, яловичина і курятина. Ковбасні вироби також зростуть в ціні.

Сало, м'ясо
Ціни на м'ясо на українських ринках зростуть в середньому на 10% / УНІАН

Упродовж 2021 року ціни на м'ясо в Україні підвищаться – подорожчання в середньому складе близько 10%. Ковбасні вироби також зростуть в ціні.

За словами виробників, свинина коштуватиме 150 гривень/кг, подорожчають також і курка з яловичиною, передає today.ua.

Зазначається, що за останній рік ціни на курятину в Україні досягли мінімального значення за останні 15 років. Однак, комбікорм стрімко дорожчає, що відбивається на вартості курятини та яєць. Зокрема, десяток яєць коштує зараз вже від 40 до 60 гривень.

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія МХП (Київ) поділився інформацією про те, що собівартість м'яса зросла на 40%, а значить вартість кінцевого продукту для споживачів незабаром злетить в ціні.

У свою чергу, виконавчий директор асоціації М'ясна галузь Микола Бабенко зазначив, що причиною зростання ціни на м'ясо стала зміна податкової ставки на додану вартість. Він прогнозує збільшення середньої вартості найдешевшого м'яса з 90 грн за кг до 100-150 грн за кг.

читайте такожВ Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Ціни на продукти в Україні - про що раніше писав Главред:

  • В Україні в 2021 році рівень інфляції складе близько 7%, і зростання цін буде спричинено передусім ситуацією на світових ринках. Такий прогноз озвучив радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.
  • Аналітики заявили, що в Україні значно скорочуються запаси гречки, і зростання цін на популярний продукт є неминучим.
  • Економічний експерт Олег Пендзин прогнозував, що навесні в Україні різко подорожчають продукти. Він розповів, до чого готуватися українцям і які саме категорії продуктів подорожчають найбільше.
  • Експерт Андрій Кривонос назвав причину підвищення цін на життєво необхідні товари.

м'ясо ціни на продукти новини України
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