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В Украине взлетят цены на мясо: сколько будет стоить килограмм

25 марта 2021, 10:08
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Подорожает свинина, говядина и курятина. Колбасные изделия также вырастут в цене.

Сало, мясо
Цены на мясо на украинских рынках вырастут в среднем на 10% / УНИАН

В течение 2021 года цены на мясо в Украине повысятся – подорожание в среднем составит около 10%. Колбасные изделия также вырастут в цене.

По словам производителей, свинина будет стоить 150 гривен/кг, подорожают также и курица с говядиной, передает today.ua.

Отмечается, что за последний год цены на курятину в Украине достигли минимального значения за последние 15 лет. Однако, комбикорм стремительно дорожает, что отражается на стоимости курятины и яиц. В частности, десяток яиц стоит сейчас уже от 40 до 60 гривен.

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания МХП (Киев) поделился информацией о том, что себестоимость мяса выросла на 40%, а значит стоимость конечного продукта для потребителей вскоре взлетит в цене.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации Мясная отрасль Николай Бабенко отметил, что причиной роста цены на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость. Он прогнозирует увеличение средней стоимости самого дешевого мяса с 90 грн за кг до 100-150 грн за кг.

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Цены на продукты в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине в 2021 году уровень инфляции составит около 7%, и рост цен будет вызван, в первую очередь, ситуацией на мировых рынках. Такой прогноз озвучил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
  • Аналитики заявили, что в Украине значительно сокращаются запасы гречки, и рост цен на популярный продукт неизбежен.
  • Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозировал, что весной в Украине резко подорожают продукты. Он рассказал, к чему готовиться украинцам и какие именно категории продуктов подорожают больше всего.
  • Эксперт Андрей Кривонос назвал причину повышения цен на жизненно необходимые товары.

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