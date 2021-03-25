В Украине взлетят цены на мясо: сколько будет стоить килограмм

Подорожает свинина, говядина и курятина. Колбасные изделия также вырастут в цене.
В течение 2021 года цены на мясо в Украине повысятся – подорожание в среднем составит около 10%. Колбасные изделия также вырастут в цене.
По словам производителей, свинина будет стоить 150 гривен/кг, подорожают также и курица с говядиной, передает today.ua.
Отмечается, что за последний год цены на курятину в Украине достигли минимального значения за последние 15 лет. Однако, комбикорм стремительно дорожает, что отражается на стоимости курятины и яиц. В частности, десяток яиц стоит сейчас уже от 40 до 60 гривен.
Один из крупнейших производителей мяса птицы компания МХП (Киев) поделился информацией о том, что себестоимость мяса выросла на 40%, а значит стоимость конечного продукта для потребителей вскоре взлетит в цене.
В свою очередь, исполнительный директор ассоциации Мясная отрасль Николай Бабенко отметил, что причиной роста цены на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость. Он прогнозирует увеличение средней стоимости самого дешевого мяса с 90 грн за кг до 100-150 грн за кг.
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Цены на продукты в Украине - о чем ранее писал Главред:
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