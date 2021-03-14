УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

У Зеленского рассказали, как вырастут цены в 2021 году

14 марта 2021, 18:47
Прослушать новость
Остановить

По словам советника президента, украинская экономика уже выходит из кризиса.

Цены на продукты
Цены на продукты и другие товары в Украине / УНИАН

В Украине в 2021 году уровень инфляции составит около 7% и рост цен будет вызван, в первую очередь, ситуацией на мировых рынках. Такой прогноз озвучил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Устенко объяснил, что украинская экономика, как и мировая, в 2021 году выходит из кризиса.

"Поэтому ничего удивительного, что мы будем видеть некоторое увеличение инфляции. По прогнозу, заложенному в госбюджет, это около 7%", - сказал он. По словам Устенко, инфляция будет вызвана прежде всего внешними причинами.

"Когда мировая экономика идет на восстановление, наблюдается рост цен по сырьевой группе, это стоимость транспортных, энергетических затрат, обратим, например, внимание на стоимость нефти. Второй фактор состоит в том, что мы живем в открытой экономике, и зерно, которое мы производим, металлы, всегда можно продать за пределами страны. И вроде бы хороший урожай, который мы ожидаем в этом году – но цена может быть выше за счет того, что спрос на мировом рынке увеличивается. Добавьте туда транспортные затраты, затраты по промышленной группе, и вы увидите инфляцию 7%", - рассказал советник президента, передает Украина 24.

Читайте такжеВ Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину

Устенко добавил, что "это нормальная инфляция", поскольку инфляция за период 2014-2016 годов "составила более чем 100%, цены увеличились в два раза".

Цены в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Жителей Украины предупредили о повышении цен на свинину, говядину и сало в ближайшее время минимум на 10%. Об этом заявил эксперт и исполнительный директор ассоциации Мясная отрасль Николай Бабенко.

цены на продукты цены на нефть стоимость проезда Олег Устенко
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского рассказали, как вырастут цены в 2021 году». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменениеВ новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение 51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Сделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - экспертСделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - эксперт Киевлян предупредили о росте цифр в февральских платежках за отоплениеКиевлян предупредили о росте цифр в февральских платежках за отопление Эксперт назвал главного противника реального рынка газаЭксперт назвал главного противника реального рынка газа

Последние новости

18:59
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Age of Empires
18:54
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
18:52
В Британии предсказали исход возможной войны с Россией
18:47
У Зеленского рассказали, как вырастут цены в 2021 году Видео
18:43
В Генштабе раскрыли планы о начале войны после захвата Крыма РФ Видео
Реклама
17:58
Украинская студия Frogwares запустила распродажу игр о Шерлоке Холмсе Видео
17:56
Украинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причины Видео
17:43
В Крыму самое популярное озеро оказалось на грани исчезновения Видео
16:58
Стало известно о новых проблемах с вакцинацией препаратом AstraZeneca Видео
16:57
В Украине резко взлетят цены на гречку Видео
16:53
Поздравления на Прощенное воскресенье друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
16:37
Crusader Kings 3, Stellaris и другие – что ждёт игры Paradox в будущем Видео
16:36
Украина скатилась на дно рейтинга по числу привитых от COVID-19 Видео
16:34
В Украине построят первый автобан: Шмыгаль рассказал, где именно
16:24
Доктор объяснил, как "доиграться" до воспаления легких Видео
16:22
Великий пост 2021: меню и рецепты на первую неделю Видео
15:48
Авторы God of War разрабатывают совершенно новый проект: что известно Видео
15:47
СМИ раскопали новые факты о семье убитой девочки на Херсонщине Видео
15:35
Коронавирус опять атакует Италию: в половине регионов вводят локдаун Видео
15:35
Украину накроет волна холода с мокрым снегом и резким ветром – синоптик Видео
Реклама
15:16
Модные ошибки, которые допускают с юбками почти все женщины Видео
14:56
В Слуге народа рассказали, когда Рада отменит переход на летнее время Видео
14:50
Десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass Видео
14:43
Убийство Маши Борисовой: активист раскрыл подробности о круге подозреваемых Видео
14:34
Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе Видео
14:24
В США рассказали о подготовке нового санкционного удара по РФ Видео
14:11
Techland впервые за долгое время поделилась новостями о Dying Light 2 Видео
14:02
Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля
13:28
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
13:19
Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами Видео
13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021 Фото
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
12:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
Реклама
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять