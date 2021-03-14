У Зеленского рассказали, как вырастут цены в 2021 году

Цены на продукты и другие товары в Украине / УНИАН

В Украине в 2021 году уровень инфляции составит около 7% и рост цен будет вызван, в первую очередь, ситуацией на мировых рынках. Такой прогноз озвучил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Устенко объяснил, что украинская экономика, как и мировая, в 2021 году выходит из кризиса.

"Поэтому ничего удивительного, что мы будем видеть некоторое увеличение инфляции. По прогнозу, заложенному в госбюджет, это около 7%", - сказал он. По словам Устенко, инфляция будет вызвана прежде всего внешними причинами.

"Когда мировая экономика идет на восстановление, наблюдается рост цен по сырьевой группе, это стоимость транспортных, энергетических затрат, обратим, например, внимание на стоимость нефти. Второй фактор состоит в том, что мы живем в открытой экономике, и зерно, которое мы производим, металлы, всегда можно продать за пределами страны. И вроде бы хороший урожай, который мы ожидаем в этом году – но цена может быть выше за счет того, что спрос на мировом рынке увеличивается. Добавьте туда транспортные затраты, затраты по промышленной группе, и вы увидите инфляцию 7%", - рассказал советник президента, передает Украина 24.

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Устенко добавил, что "это нормальная инфляция", поскольку инфляция за период 2014-2016 годов "составила более чем 100%, цены увеличились в два раза".

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