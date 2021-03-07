Украинцев предупредили о росте цен на жизненно важные товары

Продукты в Украине еще подорожают / pixabay

Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский рассказал, что дорожает в Украине в первую очередь и назвал причину.

По его словам, прогнозная инфляция в Украине составляет 7%, а продукты дорожают гораздо больше — на 10%, 40% и даже 50%.

"Это происходит потому, что Госстат считает средний показатель роста потребительских цен, ту самую инфляцию в среднем. У нас, как правило, больше растут цены на товары первой необходимости, в первую очередь на продукты питания. Мы видим наибольший рост на сахар, гречку, масло, также растут цены на так называемый борщевой набор. Мы видим, что в I квартале это бьет по карманам малообеспеченных семей и семей со средним достатком", — сказал он.

По словам эксперта, на другие категории товаров цены не изменились, но большинство людей этого не чувствует.

"А цены на ювелирные изделия, предметы искусства, элитные автомобили, недвижимость, как правило, существенно не растут. Или вообще могут не расти, а падать. Но, к сожалению, большинство населения не ощущают снижение цены на эти элитные продукты, потому что просто не имеют возможности их покупать и пользоваться ими", — сказал эксперт, передает Украина 24.

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Как говорит глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, основная часть продуктов будет дорожать в рамках той инфляции, которая заложена в бюджете — 7,3%.

"За январь мы уже увидели среднее подорожание на 1,3%, в феврале — приблизительно столько же. Значит, до конца года стоимость большинства продуктов вырастет на 6%. При этом будут продукты, которые подорожают намного больше", - говорит Дорошенко.

По его словам, заметнее всего будут колебаться цены на куриные яйца.

"Сейчас их стоимость высокая, но ожидается, что в марте пойдет вниз, летом вообще упадет, а осенью опять поднимется. И это зависит не от сезонности, а от того, что производители в период большого спроса продают яйца по высокой цене, а потом, когда спрос падает, снижают цену. Сегодня спрос на яйца уже довольно низкий из-за высокой цены", — говорит Дорошенко, пишут Вести.

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