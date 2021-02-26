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Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине

26 февраля 2021, 21:24

Дорошенко назвал факторы, которые влияют на изменение цен на продукты.

Продукты
Когда в Украине подешевеют продукты / pixabay

Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, когда в Украине могут снизить цены на продукты.

По словам эксперта, есть условия, при которых осенью цены могут снизиться.

"Нельзя забывать, что большинство стран мира делают запасы зерновых, продуктов, которые могут храниться долгий срок. Когда господин замминистра (замминистра экономики Тарас Качка – ред.) говорил о возможности снижения цен ближе к осени, он был прав, так как мы будем понимать, какой будет урожай, и если будет понятно, что мир уже победил пандемию, то тогда большинство правительств стран мира будет продавать из своих резервов зерно и продукты", — сказал Дорошенко.

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Также эксперт рассказал, почему цены на продукты резко возросли.

"Большинство цен в Украине уже года три являются либо европейскими, либо по многим позициям, например молоко или хлеб, дороже, чем в большинстве стран Европы, даже если мы будем брать не Восточную Европу, а Западную. Если действительно есть прогноз о том, что цены будут расти, то происходят разные вещи для того, чтобы либо из Госрезерва взять зерно, либо масло, либо, например, дать возможность импортировать. Но, к сожалению, этот год будет годом роста стоимости продовольствия, и тут есть две причины: погодные условия прошлого года в Украине и мире, и COVID-19", — сказал эксперт, передает Украина 24.

Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
  • Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.

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