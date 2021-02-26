Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине

Когда в Украине подешевеют продукты / pixabay

Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, когда в Украине могут снизить цены на продукты.

По словам эксперта, есть условия, при которых осенью цены могут снизиться.

"Нельзя забывать, что большинство стран мира делают запасы зерновых, продуктов, которые могут храниться долгий срок. Когда господин замминистра (замминистра экономики Тарас Качка – ред.) говорил о возможности снижения цен ближе к осени, он был прав, так как мы будем понимать, какой будет урожай, и если будет понятно, что мир уже победил пандемию, то тогда большинство правительств стран мира будет продавать из своих резервов зерно и продукты", — сказал Дорошенко.

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Также эксперт рассказал, почему цены на продукты резко возросли.

"Большинство цен в Украине уже года три являются либо европейскими, либо по многим позициям, например молоко или хлеб, дороже, чем в большинстве стран Европы, даже если мы будем брать не Восточную Европу, а Западную. Если действительно есть прогноз о том, что цены будут расти, то происходят разные вещи для того, чтобы либо из Госрезерва взять зерно, либо масло, либо, например, дать возможность импортировать. Но, к сожалению, этот год будет годом роста стоимости продовольствия, и тут есть две причины: погодные условия прошлого года в Украине и мире, и COVID-19", — сказал эксперт, передает Украина 24.

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