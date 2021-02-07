УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине

7 февраля 2021, 22:49

Цены на некоторые продукты уже весной могут упасть, так как станет тепло, и фермеры захотят массово продавать продукцию.

Когда упадут цены на продукты в Украине / pixabay

В Украине стремительно дорожают овощи. Эксперт Николай Гордейчук рассказал, когда цены пойдут вниз и назвал серьезную ошибку покупателей.

"В зимний период идет подорожание самого хранения плюс процент отходов увеличивается при хранении продукции до весны. У фермеров в хранилищах и свекла, и лук, и капуста. Сегодня вопроса дефицита нет. Сегодня вопрос, кто из этих фермеров сможет сохранить продукцию до апреля-мая, чтобы обеспечить покупателей в течение сезона. Подорожание на 25% -30% мы уже наблюдаем. Эта тенденция, возможно будет до марта", — сказал президент Украинской ассоциации хранения картофеля Николай Гордейчук.

Гордейчук рассказал об ошибке, которую часто делают покупатели.

"В апреле на некоторые продукты цена может упасть, так как станет тепло, и фермеры захотят массово продавать продукцию перед началом новой посевной. Поэтому я не советовал бы сейчас людям закупаться продукцией с целью удешевить товар. Потому что очень часто люди делают такую ​​ошибку, они покупают картофель или свеклу, хранят дома, так дешевле. Фактически проблема с тем, что часть этой продукции портится гораздо быстрее дома, чем в хранилище ", - сказал эксперт, передает телеканал Украина 24.

Читайте также"Золотые" яйца и гречка: на сколько в Украине взлетели цены на продукты

Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

продукты питания цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Платежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергиюПлатежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергию Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХПотерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ Филе семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюдаФиле семги и голубцы: чем кормят нардепов и какие цены на блюда В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора НавальномуВ США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному В правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 годаВ правительстве спрогнозировали, что будет с курсом гривни до 2024 года
Следующий материал

Последние новости

00:04
В Раде назвали дату начала вакцинации украинцев препаратом Pfizer
07 февраля, воскресенье
23:45
Боррель резко высказался в адрес России после своего визита в Москву Видео
23:30
7 сервисов и программ для скачивания музыки и видео из ВКонтакте
22:49
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
22:37
Стало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России
Реклама
22:24
Врачи объяснили, кому нельзя есть бананы Видео
22:04
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
21:57
Российские СМИ обнаружили "дом Навального" в Германии Видео
21:44
Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и придет весна Видео
21:09
У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе
21:08
"Скандал только начинается": Оля Полякова жестко оскорбила Тину Кароль Видео
20:24
Разумков рассказал, кого украинцы винят в повышении тарифов на коммуналку Видео
20:17
В Европе осудили режим Лукашенко и призвали к новым выборам президента Беларуси Видео
19:44
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду 2021: фото Фото
19:41
"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19 Видео
19:31
Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз Видео
19:16
Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Фото Видео
19:05
Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Видео
18:56
В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Видео
18:35
Blizzard объявила, что Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2021-м Видео
Реклама
18:22
Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт Видео
18:15
"Вышвырнуть" РФ с Донбасса: Кравчук потребовал жесткого ответа на вражеский огонь Видео
17:55
Шмыгаль рассказал, когда Украина победит коронавирус Видео
17:35
Стали известны новые подробности о шестой части Battlefield Видео
17:34
В МИД раскрыли угрозы России в адрес стран, которые поддержали возвращение Крыма в Украину Видео
17:33
Арктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов Видео
17:04
Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа Видео
16:58
Вода для захваченного Крыма: Кулеба рассказал о жесткой позиции Киева
16:27
Загадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя Видео
16:24
Epic Games планирует усилить политику эксклюзивов для Epic Games Store
16:23
Украину атакует новый циклон: в первые дни новой недели украинцев ждет "армагеддон" Видео
16:22
Снегопады и метели: украинцев предупредили об опасности и ограничении транспорта Видео
15:50
Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре
15:23
Дефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы даты
15:23
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Видео
15:06
Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2 Видео
15:06
СМИ узнали о планах по отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьера Видео
14:56
Новый компромат на Киву: стало известно, за что нардеп обматерил журналистов в Раде Видео
14:28
В МВД подтвердили дерзкое ограбление квартиры известного продюсера
14:25
В Instagram появилась возможность восстановления удалённого контента
Реклама
14:21
Смена газопоставщика без очереди и справок: что меняется для получателей льгот и субсидий Видео
14:14
В МИД рассказали, когда Украина получит нового посла в США
13:38
В Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2 Видео
13:37
Кулеба предупредил об угрозе поглощения Беларуси Россией Видео
13:14
iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории
13:06
В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Фото
12:31
Вынесли сейф весом в 100 кг: в Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ Видео
12:21
Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam
12:09
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии Видео
12:00
Гороскоп на 7 февраля для всех: убыточная замануха и покровительство мощных сил Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять