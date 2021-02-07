Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине

Когда упадут цены на продукты в Украине / pixabay

В Украине стремительно дорожают овощи. Эксперт Николай Гордейчук рассказал, когда цены пойдут вниз и назвал серьезную ошибку покупателей.

"В зимний период идет подорожание самого хранения плюс процент отходов увеличивается при хранении продукции до весны. У фермеров в хранилищах и свекла, и лук, и капуста. Сегодня вопроса дефицита нет. Сегодня вопрос, кто из этих фермеров сможет сохранить продукцию до апреля-мая, чтобы обеспечить покупателей в течение сезона. Подорожание на 25% -30% мы уже наблюдаем. Эта тенденция, возможно будет до марта", — сказал президент Украинской ассоциации хранения картофеля Николай Гордейчук.

Гордейчук рассказал об ошибке, которую часто делают покупатели.

"В апреле на некоторые продукты цена может упасть, так как станет тепло, и фермеры захотят массово продавать продукцию перед началом новой посевной. Поэтому я не советовал бы сейчас людям закупаться продукцией с целью удешевить товар. Потому что очень часто люди делают такую ​​ошибку, они покупают картофель или свеклу, хранят дома, так дешевле. Фактически проблема с тем, что часть этой продукции портится гораздо быстрее дома, чем в хранилище ", - сказал эксперт, передает телеканал Украина 24.

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