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В Украине резко взлетят цены на гречку

14 марта 2021, 16:57
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Гречка на прилавках украинских магазинов в ближайшее время может подорожать на 2-3 гривны.

Гречка
Цены на гречку в Украине / pixabay

В Украине значительно сокращаются запасы гречки, и рост цен на популярный продукт украинцев неизбежен.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то крупы на складах стало меньше на четверть. По сравнению с 2020 годом разница составляет 40%. По состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях сохраняется почти 14 тонн зерновых — это трехлетний минимум.

В супермаркетах и магазинах за килограмм гречки в среднем просят 50 гривен. К слову, в прошлом году стоимость была меньше и составляла 30 гривен.

При этом аналитики подчеркивают, что дефицит гречки связан с повышенным спросом на товар в течение прошлого года. В частности, из-за пандемии коронавируса.

Как говорит гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен, гречка на прилавках украинских магазинов в ближайшее время может подорожать на 2-3 гривны. При этом подешевения можно ожидать уже после нового урожая.

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"Не исключено определенное подорожание, на 2-3 гривны на килограмме, которое, скорее всего, отыграется после нового урожая. До нового урожая, то есть до конца лета, у нас нет никаких причин для того, чтобы цена существенно снижалась, потому что внутренние запасы низкие. С приходом нового урожая полностью возможно, что цены на гречку стабилизируются и снизятся до уровня примерно 30 грн за килограмм. Это возможно, если мы увеличим наше производство, либо, если не увеличим наше производство, то скорее всего соседние государства будут иметь стимул для того, чтобы импортировать гречку в Украину", - сказал Сластен, передает Украина 24.

Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

гречка цены на продукты
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