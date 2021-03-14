В Украине резко взлетят цены на гречку

Цены на гречку в Украине / pixabay

В Украине значительно сокращаются запасы гречки, и рост цен на популярный продукт украинцев неизбежен.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то крупы на складах стало меньше на четверть. По сравнению с 2020 годом разница составляет 40%. По состоянию на 1 января 2021 года на предприятиях сохраняется почти 14 тонн зерновых — это трехлетний минимум.

В супермаркетах и магазинах за килограмм гречки в среднем просят 50 гривен. К слову, в прошлом году стоимость была меньше и составляла 30 гривен.

При этом аналитики подчеркивают, что дефицит гречки связан с повышенным спросом на товар в течение прошлого года. В частности, из-за пандемии коронавируса.

Как говорит гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластен, гречка на прилавках украинских магазинов в ближайшее время может подорожать на 2-3 гривны. При этом подешевения можно ожидать уже после нового урожая.

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"Не исключено определенное подорожание, на 2-3 гривны на килограмме, которое, скорее всего, отыграется после нового урожая. До нового урожая, то есть до конца лета, у нас нет никаких причин для того, чтобы цена существенно снижалась, потому что внутренние запасы низкие. С приходом нового урожая полностью возможно, что цены на гречку стабилизируются и снизятся до уровня примерно 30 грн за килограмм. Это возможно, если мы увеличим наше производство, либо, если не увеличим наше производство, то скорее всего соседние государства будут иметь стимул для того, чтобы импортировать гречку в Украину", - сказал Сластен, передает Украина 24.

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