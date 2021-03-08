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В Украине цены на продукты взлетят еще больше

8 марта 2021, 22:27

Эксперт проанализировал стоимость "борщевого набора".

Продукты
Продукты в Украине подорожают / pixabay

Экономический эксперт Олег Пендзин заявил, что в Украине почти до мая будет наблюдаться подорожание овощей из "борщевого набора".

"Борщевой набор традиционно сильно дорожает, начиная с нового года до первого появления у нас на полках продукции из открытого грунта. Этот процесс будет продолжаться практически до мая. Разница между зимними и летними ценами у нас иногда до 100% доходит. Смотрите, как за январь-февраль подскочили цены на свеклу. Каждый месяц добавляется по 17-18%. Смотрите, что делается с луком, морковью, картофелем", - заявил эксперт, передает телеканал Украина 24.

Пендзин отметил, что Украина переходит в "ситуацию, когда сезонные колебания будут отражены максимально, так что борщевой набор будет дорожать".

При этом он добавил, что по отношению к ценам прошлого года в феврале борщевой набор немного дешевле.

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Стоит отметить, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаля заявил, что шокового роста цен на продукты в Украине на сегодняшний день нет.

"Такого критического шокового роста цен на продукты на сегодняшний день не отмечается. Если сравнивать год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть причины, мы их понимаем и знаем, как отрегулировать", - сказал Шмыгаль.

Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

цены на продукты Олег Пендзин
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