В Украине цены на продукты взлетят еще больше

Продукты в Украине подорожают / pixabay

Экономический эксперт Олег Пендзин заявил, что в Украине почти до мая будет наблюдаться подорожание овощей из "борщевого набора".

"Борщевой набор традиционно сильно дорожает, начиная с нового года до первого появления у нас на полках продукции из открытого грунта. Этот процесс будет продолжаться практически до мая. Разница между зимними и летними ценами у нас иногда до 100% доходит. Смотрите, как за январь-февраль подскочили цены на свеклу. Каждый месяц добавляется по 17-18%. Смотрите, что делается с луком, морковью, картофелем", - заявил эксперт, передает телеканал Украина 24.

Пендзин отметил, что Украина переходит в "ситуацию, когда сезонные колебания будут отражены максимально, так что борщевой набор будет дорожать".

При этом он добавил, что по отношению к ценам прошлого года в феврале борщевой набор немного дешевле.

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Стоит отметить, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаля заявил, что шокового роста цен на продукты в Украине на сегодняшний день нет.

"Такого критического шокового роста цен на продукты на сегодняшний день не отмечается. Если сравнивать год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть причины, мы их понимаем и знаем, как отрегулировать", - сказал Шмыгаль.

Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред: