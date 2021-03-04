В Кабмине объяснили резкий скачок цен на продукты

Шмыгаль рассказал, что правительство будет делать с ценами на продукты питания.
Кабинет министров Украины не планирует устанавливать цены на продукты питания или наценку на них.
"Мы будем только стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить предложение там, где есть дефицит, который приводит к скачку цен", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, шокового роста цен на продукты в Украине на сегодняшний день нет.
"Такого критического шокового роста цен на продукты на сегодняшний день не отмечается. Если сравнивать год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть причины, мы их понимаем и знаем, как отрегулировать", - сказал Шмыгаль.
Относительно роста цен на куриные яйца из-за падения их производства в стране премьер сообщил, что правительство провело переговоры о возобновлении производства с ключевыми производителями этой продукции, чтобы они несколько увеличили предложение в связи с ростом спроса на нее перед пасхальными праздниками.
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По словам Шмыгаля, на сбалансирование объемов производства яиц через Минэкономики понадобится две-три недели.
Премьер отметил, что непрямым инструментом регулирования цен на зерновые, гречку и отдельные группы продуктов является введение экспортных квот и пошлин.
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Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.