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Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине

19 февраля 2021, 20:37

Эксперт назвал продукты, которые подорожают в Украине в ближайшее время.

Продукты
В Украине подорожают продукты / goodfon

Цены на продукты в Украине резко возрастут уже весной. Эксперт Андрей Кривонос назвал причину повышения цен на жизненно необходимые товары.

"Цены будут расти, и до конца зимы мы точно увидим эти тренды. Главные продукты, которые дорожают, — это те, которые украинские предприятия вывозят за границу. Это яйца, растительное масло, сахар. Поэтому на них будет наибольшая динамика в это время. Но все-таки мы видим рядом с этим и удешевление. За 2020 год подешевели одежда, обувь. Ненамного, 7-8%, но это происходит. Дальнейшее подорожание будет, но оно не будет иметь единого выраженного характера", — пояснил эксперт.

Кривонос также назвал причину, и что влияет на повышение цен.

"Мы принимаем участие в международной торговле, эти товары вывозятся, и предприятия решают, куда выгоднее продавать те же яйца. Кроме того, давайте вспомним такой момент, что многие предприниматели за 2020 год недополучили запланированную прибыль и пытаются догнать ее. К тому же в начале года многие предприятия начали переговоры о закупке товаров с чистого листа. Учитывая сложности 2020 и 2021 года, они также закладывают подорожание товара", — сказал эксперт, передает Украина 24.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему в Украине дорожают цены на продукты

По словам экспертов, к концу года ожидается рост цен на те же яйца, хлеб и молочную продукцию.

Однако, из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, многие семьи вынуждены сокращать свои траты, а это значит, что спрос на некоторые группы товаров будет незначительным.

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При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что цена практически на все продукты зависит от урожая зерновых культур.

Если урожай плохой, то цены поднимаются на те продукты, в которых присутствуют зерновые: хлеб, макаронные изделия, яйца, курятина и прочее.

Что касается цены на яйца, то их подорожание вызвано тем, что 60% стоимости составляет цена на комбикорм, которым кормят птицу.

Цены на продукты – о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.

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