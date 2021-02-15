Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев

Цены на яйца резко взлетят / pixabay

Весной в Украине резко подорожают продукты. Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, к чему готовится украинцам и какие именно категории продуктов подорожают больше всего.

"Яйца, они в любом случае перед Пасхой пойдут вверх, это первое. Однозначно будет дорожать хлеб, немного, но однозначно. Ну и, наверное, мы увидим небольшой рост растительного масла, потому что оно является рекордсменом индекса ФАО (индекс продовольственных цен — ред.), в том числе и на мировых рынках", — сказал Пендзин.

Что касается цены на яйца, по словам эксперта, то их подорожание вызвано тем, что 60% стоимости составляет цена на комбикорм, которым кормят птицу.

По мнению эксперта к середине года стоимость яиц, достигнет 40 гривен/десяток.

Кроме того, украинцам стоит ожидать подорожания мяса примерно на 5-10% и кормов. В будущем цены на мясо и мясную продукцию также продолжат расти.

То есть, если сегодня куриное филе в супермаркете стоит порядка 75 гривен/килограмм, то через несколько месяцев оно будет продаваться уже по ценам от 79 до 83 гривен/килограмм. Соответственно, цена свинины вырастет с нынешних 120 гривен до 126-132 гривен, пишет Апостроф.

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При этом, эксперты утверждают, что украинцы стали чаще покупать зелень и микрозелень и переходят на здоровое питание.

"Чаще всего украинцы покупают салат латук и ромэн. А еще салатные смеси. Чрезвычайно популярны среди украинцев также петрушка и кинза. А вот среди пахучих трав потребители предпочитают фенхель", - рассказали эксперты в программе Сніданок на 1+1.

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