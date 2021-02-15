УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев

15 февраля 2021, 20:05
Прослушать новость
Остановить

По прогнозам экспертов, весной продукты в Украине заметно подорожают.

Яйца
Цены на яйца резко взлетят / pixabay

Весной в Украине резко подорожают продукты. Экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, к чему готовится украинцам и какие именно категории продуктов подорожают больше всего.

"Яйца, они в любом случае перед Пасхой пойдут вверх, это первое. Однозначно будет дорожать хлеб, немного, но однозначно. Ну и, наверное, мы увидим небольшой рост растительного масла, потому что оно является рекордсменом индекса ФАО (индекс продовольственных цен — ред.), в том числе и на мировых рынках", — сказал Пендзин.

Что касается цены на яйца, по словам эксперта, то их подорожание вызвано тем, что 60% стоимости составляет цена на комбикорм, которым кормят птицу.

По мнению эксперта к середине года стоимость яиц, достигнет 40 гривен/десяток.

Кроме того, украинцам стоит ожидать подорожания мяса примерно на 5-10% и кормов. В будущем цены на мясо и мясную продукцию также продолжат расти.

То есть, если сегодня куриное филе в супермаркете стоит порядка 75 гривен/килограмм, то через несколько месяцев оно будет продаваться уже по ценам от 79 до 83 гривен/килограмм. Соответственно, цена свинины вырастет с нынешних 120 гривен до 126-132 гривен, пишет Апостроф.

Читайте такжеЭксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине

При этом, эксперты утверждают, что украинцы стали чаще покупать зелень и микрозелень и переходят на здоровое питание.

"Чаще всего украинцы покупают салат латук и ромэн. А еще салатные смеси. Чрезвычайно популярны среди украинцев также петрушка и кинза. А вот среди пахучих трав потребители предпочитают фенхель", - рассказали эксперты в программе Сніданок на 1+1.

Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
  • Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.
  • Как говорит эксперт Владимир Лапа, весной в Украине подорожает прежде всего зерновая группа, вероятный и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты. Также стоит ожидать рост цен на мясо из-за подорожания кормов для животных.

хлеб мясо яйца продукты питания цены на продукты Олег Пендзин
Сейчас вы просматриваете новость «Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФСоветник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового траншаУкраина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналыТкаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФВ Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ Стало известно, когда в Украине подорожает хлебСтало известно, когда в Украине подорожает хлеб
Следующий материал

Последние новости

20:43
Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой
20:42
Венгерский еврокомиссар упорно требовал от Украины закрыть Миротворец - СМИ Видео
20:22
Игры для двоих: 10 увлекательных мобильных игр на Android и iPhone
20:10
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
20:05
Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев Видео
Реклама
20:02
Снегопады продолжаются: на каких дорогах до сих пор ограничено движение Видео
19:56
Как побороть ревность в отношениях: полезные лайфхаки Видео
19:36
Психолог назвала главный вопрос, который молодожены должны обсудить перед свадьбой Видео
19:32
В Минздраве поведали, от чего чаще всего умирают украинцы Видео
19:18
ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина Видео
19:07
У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма Видео
19:05
"Условие МВФ": в Минюсте раскрыли детали законопроекта об увольнении Сытника Видео
18:59
Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска
18:56
Менструальные циклы и луна: есть ли связь Видео
18:54
Появились новые подробности грядущего хоррора от создателя Silent Hill Фото
18:40
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
18:18
В Clubhouse забанили Владимира Соловьева Видео
18:02
В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России Видео
18:01
Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации Видео
17:47
4A Games представила расширенное издание Metro Exodus для ПК
Реклама
17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт Видео
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
Реклама
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять