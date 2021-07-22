"Володію і не продаю": ціни на біткоїн різко злетіли після нової заяви Маска

Біткоіни подорожчав на тлі заяви Маска / Reuters

Курс біткоїна значно виріс після того, як засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск публічно висловив надію на успіх цієї криптовалюти. Він зробив заяву 21 липня на віртуальній конференції "B Word", організованій Crypto Council for Innovation.

Як пише портал ixbt за даними сервісу Сoinmarketcap, на тлі заяв Ілона Маска біткоїн за добу подорожчав на 6,6% (понад $31,7 тис.), А Ethereum – на 8,5% (близько $1943). Курс Dogecoin теж помітно коливався і досягав 21 цента, хоча до кінця дня знизився до 18,5 центів – добове зростання склало 8,3%.

Маск зазначив, що загалом зараховує себе до прихильників біткоїна і криптовалюти, хоча критикує їх за високе енергоспоживання. Саме тому в травні цього року Tesla відмовилася продавати автомобілі за криптовалюту, хоча і не планує від неї позбавлятися. Компанія повернеться до цієї ідеї, коли майнінг стане безпечним для навколишнього середовища.

"Найімовірніше, відповідь полягає в тому, що Tesla відновить прийом біткоїнів", – сказав він. "Місія Tesla – прискорення появи стійкої енергетики. Ми не можемо бути такою компанією, не проявляючи належної обачності щодо енергоспоживання біткоїна", – цитує Reuters Маска.

Раніше хакерське угруповання Anonymous оголосило війну Ілону Маску. Вони звинуватили бізнесмена в спекуляціях, які можуть принести збитки іншим інвесторам. На думку хакерів, Маск навмисне провокує скакання цін на криптовалютних ринках.

Писали також, що через нову криптовалюту – -Chia Coin – в Україні стали дорожчати жорсткі диски і SSD. Наприклад, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ в порівнянні з серединою квітня подорожчала вдвічі до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ пропонували за 33 600 грн, що в 4 рази дорожче, ніж у квітні. При цьому багато моделей дисків зникли з продажу.