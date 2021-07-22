"Владею и не продаю": цены на биткоин резко взлетели после нового заявления Маска

Биткоин подорожал на фоне заявления Маска / Reuters

Курс биткоина значительно вырос после того, как основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск публично выразил надежду на успех этой криптовалюты. Он сделал заявление 21 июля на виртуальной конференции "B Word", организованной Crypto Council for Innovation.

Как пишет портал ixbt по данным сервиса Сoinmarketcap, на фоне заявлений Илона Маска биткоин за сутки подорожал на 6,6% (более $31,7 тыс), а Ethereum – на 8,5% (около $1943). Курс Dogecoin тоже заметно колебался и достигал 21 цента, хотя к концу дня снизился до 18,5 центов – суточный рост составил 8,3%.

Маск отметил, что в целом причисляет себя к сторонникам биткоина и криптовалют, хотя критикует их за высокое энергопотребление. Именно поэтому в мае этого года Tesla отказалась продавать автомобили за криптовалюту, хотя и не планирует от нее избавляться. Компания вернется к этой идее, когда майнинг станет безопасным для окружающей среды.

"Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткоинов", – сказал он. "Миссия Tesla – ускорение появления устойчивой энергетики. Мы не можем быть такой компанией, не проявляя должной осмотрительности в отношении энергопотребления биткоина", – цитирует Reuters Маска.

Ранее хакерская группировка Anonymous объявила войну Илону Маску. Они обвинили бизнесмена в спекуляциях, которые могут принести убытки другим инвесторам. По мнению хакеров, Маск умышленно провоцирует скачки цен на криптовалютных рынках.

Писали также, что из-за новой криптовалюты – Chia Coin – в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD. Например, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ по сравнению со срединой апреля подорожала вдвое до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ предлагали за 33 600 грн, что в 4 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи.