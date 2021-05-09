Илон Маск признался, что страдает опасным заболеванием

В приветственном слове бизнесмен пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи.
Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, сообщил о том, что страдает опасным синдромом Аспергера.
"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", — сказал Маск в эфире сатирической передачи Saturday Night Live, где выступил в роли ведущего.
В приветственном слове бизнесмен также пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи.
"Но так уж работает мой мозг", — отметил он.
"Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?", — отметил Маск.
Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
Испытания десятого прототипа корабля Starship - о чем ранее писал Главред:
- 3 марта прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.
- Успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
- После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
- Позже Маск прокомментировал запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. В частности, он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.