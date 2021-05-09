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Илон Маск признался, что страдает опасным заболеванием

9 мая 2021, 21:33
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В приветственном слове бизнесмен пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи.

Маск
Маск признался, что страдает от опасного заболевания / Reuters

Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, сообщил о том, что страдает опасным синдромом Аспергера.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", — сказал Маск в эфире сатирической передачи Saturday Night Live, где выступил в роли ведущего.

В приветственном слове бизнесмен также пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи.

"Но так уж работает мой мозг", — отметил он.

"Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?", — отметил Маск.

Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

Испытания десятого прототипа корабля Starship - о чем ранее писал Главред:

  • 3 марта прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.
  • Успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
  • После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
  • Позже Маск прокомментировал запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. В частности, он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.

Илон Маск Tesla Motors
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