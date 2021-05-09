Илон Маск признался, что страдает опасным заболеванием

Маск признался, что страдает от опасного заболевания / Reuters

Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, сообщил о том, что страдает опасным синдромом Аспергера.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", — сказал Маск в эфире сатирической передачи Saturday Night Live, где выступил в роли ведущего.

В приветственном слове бизнесмен также пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи.

"Но так уж работает мой мозг", — отметил он.

"Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?", — отметил Маск.

Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

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