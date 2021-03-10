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Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки

10 марта 2021, 06:35
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Основатель SpaceX заявил, что его команда работает над исправлениями для SN11 - следующего прототипа Starship.

Starship
Прототипа корабля Starship взорвался после приземления / Фото Reuters

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск через неделю после запуска десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс объяснил, почему тот взорвался.

По его словам, причиной взрыва стала утечка гелия в двигатель при приземлении. Об этом Маск написал в Twitter.

Он объяснил, что из-за частичного попадания гелия из топливного бака двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

"Множественные исправления (делаем, - ред.) в работе для SN11 (следующего прототипа Starship, - ред.), - написал Маск.

Испытания десятого прототипа корабля Starship - о чем ранее писал Главред:

  • 3 марта прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.
  • Успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
  • После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
  • Позже Маск прокомментировал запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. В частности, он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.

Полное видео запуска прототипа корабля Starship:

Марс SpaceX Илон Маск
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