Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки

Основатель SpaceX заявил, что его команда работает над исправлениями для SN11 - следующего прототипа Starship.
Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск через неделю после запуска десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс объяснил, почему тот взорвался.
По его словам, причиной взрыва стала утечка гелия в двигатель при приземлении. Об этом Маск написал в Twitter.
Он объяснил, что из-за частичного попадания гелия из топливного бака двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.
"Множественные исправления (делаем, - ред.) в работе для SN11 (следующего прототипа Starship, - ред.), - написал Маск.
Испытания десятого прототипа корабля Starship - о чем ранее писал Главред:
- 3 марта прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.
- Успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились.
- После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.
- Позже Маск прокомментировал запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. В частности, он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.
Полное видео запуска прототипа корабля Starship:
Автор: Анна Багрий