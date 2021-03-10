Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки

Прототипа корабля Starship взорвался после приземления / Фото Reuters

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск через неделю после запуска десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс объяснил, почему тот взорвался.

По его словам, причиной взрыва стала утечка гелия в двигатель при приземлении. Об этом Маск написал в Twitter.

Он объяснил, что из-за частичного попадания гелия из топливного бака двигателю SN10 не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней части оболочки.

"Множественные исправления (делаем, - ред.) в работе для SN11 (следующего прототипа Starship, - ред.), - написал Маск.

Испытания десятого прототипа корабля Starship - о чем ранее писал Главред:

3 марта прототип корабля Starship успешно вылетел со стартовой площадки. Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел.

Успешную посадку SpaceX смогла совершить лишь с третьей попытки. До этого два корабля разбились.

После посадки Starship загорелся. Спустя несколько минут корабль взорвался.

Позже Маск прокомментировал запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. В частности, он акцентировал внимание на удачной посадке, но никак не отреагировал на взрыв корабля в конце испытания.

Полное видео запуска прототипа корабля Starship: