УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Корабль Маска для полета на Марс с треском провалил испытания

3 марта 2021, 23:04
Прослушать новость
Остановить

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

SpaceX,BFR
SpaceX,BFR / Reuters

Американская компания SpaceX не смогла провести испытания многоразового корабля Starship для полета на Марс. Это уже десятый прототип корабля Starship, который испытывает компания Илона Маска. Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.

Прототип корабля должен был совершить скачек на 10 километров с площадки SpaceX, которая расположена в штате Техас, но двигатели не стартовали. После завершения обратного отсчета двигатели корабля выпустили большое облако дыма, но пламя не было и ракета осталась на месте.

Компания планирует проверить двигатели, но сегодня повторный запуск вряд ли состоится.

Разработанный компанией Илона Маска корабль Starship будет предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.

Позже представитель команды SpaceX заявил, что через два часа компания планирует снова попробовать запустить прототип корабля Starship. Первый запуск был экстренно отменен сразу после запуска двигателей.

Напомним:

Марс SpaceX Илон Маск
Сейчас вы просматриваете новость «Корабль Маска для полета на Марс с треском провалил испытания». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографийВ Интернете набирает популярность сервис для оживления фотографий Обновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведенийОбновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведений Мессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытиеМессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытие Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазинеЗнаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине
Следующий материал

Последние новости

00:19
Перевод часов на летнее время 2021: Украина меняет правила
00:06
Британский штамм коронавируса добрался до Украины Видео
03 марта, среда
23:19
В Украине резко поменяется погода и ударит мороз Видео
23:12
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
23:04
Корабль Маска для полета на Марс с треском провалил испытания Видео
Реклама
22:53
Разумков назвал причину провального старта вакцинации от коронавируса Видео
22:40
Россияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму
22:07
Шмыгаль откровенно высказался об отставке Авакова
21:49
Какие продукты красят зубы в желтый цвет: топ-12 Видео
21:47
Шахтер выбила из Кубка Украины команда Агробизнес
21:46
В ТКГ раскрыли планы России о военных действиях на Донбассе Видео
21:35
Иммунолог пояснила, стоит ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом
21:28
Как усилить здоровье за одну минуту: 26 новых лайфхаков Видео
21:22
У каждого третьего это есть: новое исследование связало обычное недомогание с раком Видео
21:15
Порошенко объяснил, почему Медведчук стал посредником между Украиной и РФ Видео
21:14
Почему выпадают волосы и что делать в домашних условиях Видео
21:03
Врачи назвали 11 лучших способов остановить простуду еще до ее начала Видео
21:00
Украинский ведущий попал в неприятности из-за ставок на боях без правил
20:58
Подсчитано, сколько украинцев "выстроилось" в очередь за прививкой от COVID-19 Видео
20:35
Байден продлил санкции против России из-за Украины Видео
Реклама
20:33
Electronic Arts отложила новую часть серии Need for Speed Видео
20:30
Генерал указал на главную угрозу действий сепаратистов на Донбассе
20:29
В Украине выдвинули условие премьеру Словакии за слова о Закарпатье Видео
20:17
ВСУ предупредили об опасности военных учений РФ и боевиков на Донбассе Видео
20:03
В Одессе вспыхнул скандал из-за языка: украинский назвали "говяжьим" Видео
20:03
Смерть и бесплодие: в Минздраве развеяли мифы о вакцинах от COVID-19 Видео
19:59
Названа причина смертельного пожара в больнице Черновцов
19:54
На Евровидении разгорелся скандал из-за "дьявольской" песни Кипра Видео
19:39
График дня: какие компании обновляют свои смартфоны быстрее остальных
19:28
Рудьковскому вручили подозрение в резонансном похищении "слуги народа"
19:22
Грызлов разразился обвинениями в адрес Украины из-за Донбасса Видео
19:12
У Кравчука напомнили РФ и "ЛДНР" об условии договора по Донбассу Видео
19:01
США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия Видео
18:42
Главное игровое событие года E3 2021 официально отменено Видео
18:39
Государственная фискальная служба давит на бизнес - адвокат
18:36
В Минфине рассказали, что помешало Украине в переговорах с МВФ Видео
18:26
Кулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о Закарпатье Видео
18:17
В Словакии в шутку "отдали" России Закарпатье в обмен на Спутник V Видео
18:08
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
18:03
В Литве сказали, выдадут ли Тихановскую Беларуси Видео
Реклама
17:40
Анонсирован новый проект во вселенной "Чужих" в духе Left 4 Dead Видео
17:36
Итоги визита президента Евросовета в Украину: что пообещали Зеленскому Видео
17:21
Навальный сказал, где находится, и назвал единственное развлечение Видео
17:00
Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС Видео
16:47
Появилась отличная возможность сэкономить на играх для Xbox
16:46
Генпрокурор Венедиктова подала в суд на Янину Соколову Видео
16:45
Правительство одобрило экономическую стратегию Украины до 2030 года Видео
16:45
Тука объяснил, для чего Зеленский ударил по Медведчуку Видео
16:44
Стало известно о сроках возможного визита Байдена в Украину Видео
16:23
Вкусная чечевица с овощами: простой пошаговый рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять