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Маск собрался построить новый город и дал ему название

3 марта 2021, 07:10
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Бизнесмен хочет создать новый город в Техасе, в котором будут "очень хорошо относиться к собакам".

Илон Маск
Илон Маск планирует создать новый город в Техасе/ Reuters

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил осваивать не только космос, но и планету Земля. В частности, он анонсировал строительство нового города.

Маск решил простроить город в американском штате Техас и назвать его Старбэйс (Starbase). Об этом бизнесмен написал в Twitter.

"Создаю город Старбэйс, Техас", - сообщил Маск.

По площади этот город будет значительно больше городка Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут "очень хорошо относиться к собакам".

Как известно, конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.

Ранее Маск заявлял о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Основатель Tesla и SpaceX уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. При этом он признавал, что для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов.

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Напомним:

новости США SpaceX Илон Маск Tesla Motors
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