Маск собрался построить новый город и дал ему название

Бизнесмен хочет создать новый город в Техасе, в котором будут "очень хорошо относиться к собакам".
Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил осваивать не только космос, но и планету Земля. В частности, он анонсировал строительство нового города.
Маск решил простроить город в американском штате Техас и назвать его Старбэйс (Starbase). Об этом бизнесмен написал в Twitter.
"Создаю город Старбэйс, Техас", - сообщил Маск.
По площади этот город будет значительно больше городка Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут "очень хорошо относиться к собакам".
Как известно, конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.
Ранее Маск заявлял о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Основатель Tesla и SpaceX уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. При этом он признавал, что для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов.
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Напомним:
- Спутниковый Интернет Starlink американской космической компании SpaceX может появиться на территории Украины уже в следующем году. Покрытие украинского пространства запланировано на 2022 год.
- Маск впервые протестировал спутниковый Интернет от Starlink 22 октября 2019 года. Он отправил в тестовом режиме твитт, после чего сообщил о том, что его инициатива увенчалась успехом.