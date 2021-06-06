Хакерская группировка Anonymous объявила войну Илону Маску

Хакеры из Anonymous "объявили войну" Илону Маску / Reuters

Хакеры из объединения Anonymous ополчились на генерального директора Tesla и технокороля Илона Маска. Те обвинили предпринимателя в чрезмерном влиянии на криптовалюты и пренебрежении к инвестициям обычных работающих людей.

"Пока у трудолюбивых людей рушатся мечты из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними. Вы можете думать, что вы самый умный человек, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы – Anonymous. Мы – легион. Мы идем", – заявили хакеры.

Кроме того, Anonymous сомневаются в искренности желаний генерального директора Tesla в его стремлении к экологичности. По мнению группировки, Маск "пытается играть по обе стороны", а его стремление спасти мир больше связано с "комплексом превосходства и спасителя, чем с реальной заботой о человечестве". Пока что неизвестно, какие действия предпримет группировка против Маска.

Смотрите обращение к Илону Маску от Anonymous

Напомним, что в начале февраля Tesla купила биткоины на 1.5 млрд долларов, а в апреле объявила о продаже 10% из них. Это принесло 272 млн долларов выручки, из которых 101 млн – чистая прибыль на фоне выросшего курса криптовалюты. Такая поддержка криптовалюты способствовала тому, что цены на криптовалюты, включая Биткоин и Dogecoin, очень сильно выросли с начала года.

В марте компания начала продавать электрокары за биткоины, а в мае отказалась от этой затеи, из-за чего курс криптовалюты опустится на 20%. Несмотря на то, что Илон Маск уверил, что Tesla не продавала биткоины, сообщество криптоинвесторов возмутилось и обвинило предпринимателя в манипуляции рынком.

Ранее мы сообщали, что из-за новой криптовалюты – Chia Coin – в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD. Например, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ по сравнению со срединой апреля подорожала вдвое до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ предлагали за 33 600 грн, что в 4 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи.