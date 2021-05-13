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Илон Маск одним твитом обвалил курс биткоина на 17%

13 мая 2021, 13:10

Глава Tesla продолжает испытывать биткоин на прочность.

Криптовалюта
Илон Маск "уронил" биткоин / Reuters

Биткоин в ночь на четверг упал до самой низкой точки почти за три недели после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его автомобильная компания приостанавливает приём платежей с использованием криптовалюты.

После публикации заявления курс криптовалюты упал на 17% до чуть более 47 тысяч долларов за монету, но позже подорожал до 50 848 долларов – это на 11.43% ниже, чем днем ранее. Отказ от биткоина Маск объяснил заботой об экологии, поскольку добычи этой криптовалюты требуется все больше ископаемого топлива.

"Мы озабочены в связи с тем, что для майнинга и транзакций с биткоином используется все больше органических источников энергии, особенно угля, а это самое плохое топливо из всех с точки зрения выбросов, – заявил Маск. – Криптовалюта – это хорошая идея… но она не может стоить окружающей среде так дорого".

Биткоин ежегодно оставляет огромный углеродный след и потребляет столько же электроэнергии, сколько Нидерланды. Это противоречит миссии Tesla "ускорить переход мира к устойчивой энергетике". Сейчас компания также рассматривает другие криптовалюты, которые используют менее 1% от энергии, затрачиваемой на транзакции с биткоинами.

При этом еще в марте этого года Илон Маск говорил, что начнет принимать биткоин в качестве оплаты за свою продукцию. Кроме этого, Tesla вложила 1,5 млрд долларов в криптовалюту. а в апреле продала 10% из них. С продажи выручили $272 млн, из которых $101 млн – чистая прибыль на фоне выросшего курса криптовалюты. Такая поддержка криптовалюты способствовала тому, что цены на криптовалюты, включая Биткоин и dogecoin, очень сильно выросли с начала года.

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Впрочем, по словам Маска, компания не будет избавляться от Биткоина – и будет готов снова принимать ее для оплаты продукции Tesla, когда майнинг станет менее вредным для экологии.

Ранее мы сообщали, что из-за новой криптовалюты – Chia Coin – в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD. Например, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ по сравнению со срединой апреля подорожала вдвое до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ предлагали за 33 600 грн, что в 4 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи.

криптовалюта Илон Маск биткоин Tesla Motors
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