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Из-за новой криптовалюты в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD

12 мая 2021, 12:33

Всё из-за новой криптовалюты Chia Coin, которая, в отличие от того же Биткоина или Лайткоина, майнится на жестких дисках и SSD-накопителях.

биткоин
Майнинг спровоцировал дефицит SSD и HDD / Reuters

Как уже писал Главред, в мире растет популярность новой криптовалюты – Chia Coin. В отличие от того же Биткоина или Лайткоина, которые добываются мощностью процессора или видеокарт, новая криптовалюта майнится с помощью жестких дисков и твердотельных накопителей.

Судя по данным сервиса сравнения цен Hotline, самыми популярными HDD в Украине стали диски объёмом от 4 до 18 ТБ, а количество запросов на такие диски растёт с каждым днем.

Например, модель Seagate SkyHawk на 8 ТБ по сравнению со срединой апреля подорожала вдвое до 13 200 грн. А диск Seagate на 10 ТБ предлагали за 33 600 грн, что в 4 раза дороже, чем в апреле. При этом многие модели дисков исчезли из продажи. Наименее заметно цены изменились на жесткие диски с небольшой емкостью – стоимость моделей на терабайт поднялась примерно на 500-1000 грн.

График средней цены на диск Seagate Skyhawk 8TB / Hotline

Создателем криптовалюты Chia Coin является небезызвестный Брэм Коэн – разработчик интернет-протокола BitTorrent для обмена файлами между пользователями. Chia продвигается как экологически чистая криптовалюта и отличается от других тем, что для ее добычи не нужны большие вычислительные мощности – процесс происходит с помощью жестких дисков и твердотельных накопителей, на которые постоянно пишется огромный объем данных. Это приводит к тому, что SSD можно "убить" за 40-50 дней непрерывной добычи – и чем меньше емкость, тем быстрее он выйдет из строя.

Почему это интересно

Как уже писал Главред, цифровая индустрия в 2020 и 2021 годах переживает один из самых больших дефицитов полупроводниковой продукции за последние десятилетия. Хотя изначально дефицит полупроводников затронул автомобильный рынок, сейчас он привел к нехватке микросхем практически во всех сферах и вызвал дефицит процессоров, видеокарт, смартфонов, игровых консолей и т.д.

До этого момента самой большой проблемой для пользователей был дефицит видеокарт. Кроме общего дефицита чипов на рынке он усугубляется майнерами, которые напрямую у поставщиков скупают целые партии видеокарт по тысячи экземпляров. Из-за этого комплектующие не доходят даже до магазинов.

Ранее в этом году NVIDIA даже запустила в продажу видеокарты Geforce RTX 3060, которые должны были стать нерелевантными для майнеров из-за встроенного ограничителя, снижающего производительность при майнинге. К сожалению, чуда не случилось – китайские майнеры менее чем за месяц нашли способ обойти встроенное ограничение,

Какая альтернатива

Игровые облачные сервисы. Они позволяют играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен лишь быстрый доступ к интернету.

К примеру, GeForce Now. Он отличается от большинства конкурентов тем, что в нём необязательно заново покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свой аккаунт в Steam, Epic Games Store или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

Сервис доступен по специальной ссылке. Если вы еще не зарегистрированы в GeForce NOW, то не удивляйтесь, что вас переадресует на GFN.ru для создания аккаунта – это партнерская платформа NVIDIA в Украине и странах СНГ. Сейчас GeForce NOW работает на iOS, Android, а также в браузерах Chrome и Safari.

В первых числах мая в украинском PlayStation Store внезапно выросли цены на игры для PlayStation 4. Так, например, подорожали такие тайтлы как GT Sport (649 грн вместо 549), Dreams (1199 грн вместо 1049) и Marvel's Человек-Паук (1199 грн вместо 1099).

При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая "стабильность", всё ещё остаётся открытым. Напомним, что за неделю до этого Sony повысила стоимость последнего творения студии Naughty Dog "Одни из нас. Часть II" в украинском PS Store с 1899 до 1999 грн. Подорожание аналогично произошло без предупреждения.

криптовалюта
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