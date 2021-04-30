В Украине подорожали игры для PlayStation 4

В украинском PS Store подорожали 7 игр / Sony

Несмотря на то, что издательство Sony всячески пытается популяризировать свою новую консоль – PlayStation 5 – главной "любимицей" в Украине по-прежнему остаётся прошлое поколение. Связано это как с ценой на PS4 (она ниже стоимости PS5), так и с дефицитом новинки.

И на фоне этого становится ещё неприятнее от того, что в украинском PlayStation Store внезапно выросли цены на игры для PlayStation 4. Так, например, подорожали такие тайтлы как GT Sport (649 грн вместо 549), Dreams (1199 грн вместо 1049) и Marvel's Человек-Паук (1199 грн вместо 1099).

Что ещё подорожало:

"Железный человек VR" (Iron Man VR) — (1199 грн вместо 1049)

Beyond: Two Souls — (949 грн вместо 849)

— (949 грн вместо 849) Predator: Hunting Grounds — (1199 грн вместо 1049)

— (1199 грн вместо 1049) Concrete Genie VR— (949 грн вместо 799)

При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая "стабильность", всё ещё остаётся открытым. Напомним, что на прошлой неделе Sony повысила стоимость последнего творения студии Naughty Dog "Одни из нас. Часть II" в украинском PS Store с 1899 до 1999 грн. Подорожание аналогично произошло без предупреждения.

Предыдущее массовое подорожание игр в цифровом магазине PlayStation случилось в ноябре 2020 года, когда стоимость нескольких сотен проектов сторонних компаний возросла на 300 грн и больше.

Кадр из The Last of Us 2/ Naughty Dog

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.