В Украине подорожали игры для PlayStation 4

Причины корректировки цен неизвестны.
Несмотря на то, что издательство Sony всячески пытается популяризировать свою новую консоль – PlayStation 5 – главной "любимицей" в Украине по-прежнему остаётся прошлое поколение. Связано это как с ценой на PS4 (она ниже стоимости PS5), так и с дефицитом новинки.
И на фоне этого становится ещё неприятнее от того, что в украинском PlayStation Store внезапно выросли цены на игры для PlayStation 4. Так, например, подорожали такие тайтлы как GT Sport (649 грн вместо 549), Dreams (1199 грн вместо 1049) и Marvel's Человек-Паук (1199 грн вместо 1099).
Что ещё подорожало:
- "Железный человек VR" (Iron Man VR) — (1199 грн вместо 1049)
- Beyond: Two Souls— (949 грн вместо 849)
- Predator: Hunting Grounds— (1199 грн вместо 1049)
- Concrete Genie VR— (949 грн вместо 799)
При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая "стабильность", всё ещё остаётся открытым. Напомним, что на прошлой неделе Sony повысила стоимость последнего творения студии Naughty Dog "Одни из нас. Часть II" в украинском PS Store с 1899 до 1999 грн. Подорожание аналогично произошло без предупреждения.
Предыдущее массовое подорожание игр в цифровом магазине PlayStation случилось в ноябре 2020 года, когда стоимость нескольких сотен проектов сторонних компаний возросла на 300 грн и больше.
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.