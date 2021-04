The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн

The Last of Us 2 подорожала на 100 грн / Sony

Компания Sony повысила стоимость последнего творения студии Naughty Dog "Одни из нас. Часть II" в украинском PS Store с 1899 до 1999 грн. Подорожание произошло без предупреждения.

Примечательно, что расширенное издание игры всё ещё продаётся по старой цене – за 2199 грн, то есть всего на 200 грн дороже стандартного.

Причины повышения стоимости неизвестны, но, вероятно, это очередной этап корректировки цен на фоне ослабленния местной валюты: в европейском и американском PS Store цены остались прежними – 70 евро (2399 грн) и 60 долларов (1699 грн).

На прошлой неделе стало известно, что в производстве находится ремейк первой части The Last of Us, который выйдет вместе со второй частью на PS5. При этом не стоит путать понятия "ремейк" и "ремастер": ремастер игры уже существует и выпускался он для PS4, под которую слегка подтянули графику.

Теперь же планируется "капитальный ремонт", который не только выведет уровень картинки The Last of Us до соответствия мощности железа PS5, но еще и подразумевает обновление игровых механик под современные стандарты.

Параллельно в стенах студии Naughty Dog ведется работа над полноценной многопользовательской игрой во вселенной, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. Она, похоже, будет отдельным релизом вне грядущего сборника The Last of Us: Part I и Part II для PS5.