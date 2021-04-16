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Ремейк The Last of Us выйдет вместе со второй частью на PS5 – СМИ

16 апреля 2021, 12:34

Журналист Джейсон Шрайер поделился свежими подробностями ремейка The Last of Us.

The Last of Us
Стало известно, чего ждать от ремейка The Last of Us / Naughty Dog

Шерлок Холмс от мира игровой журналистики Джейсон Шрайер рассказал очень интересные детали касаемо ближайших планов компании Sony на свой главный эксклюзив – культовую франшизу The Last of Us.

Основное внимание уделили грядущему ремейку первой части, ставшим грандиозным хитом на момент выхода в 2013 году. При этом не стоит путать понятия "ремейк" и "ремастер": ремастер игры уже существует и выпускался он для PS4, под которую слегка подтянули графику.

Теперь же планируется "капитальный ремонт", который не только выведет уровень картинки The Last of Us до соответствия мощности железа PS5, но еще и подразумевает обновление игровых механик под современные стандарты. По словам Шрайера, основная цель проекта – довести боевую систему и другие геймплейные особенности оригинала до уровня второй части, чтобы выпустить комплект с сиквелом для PS5.

Некоторые переживали, что актёров позовут перезаписывать реплики, однако, как сообщается, команда ремейка не собирается это делать – тут всё оставят как есть. То есть фактически геймеры получат технически полностью переработанную игру со все той же концепцией и сюжетом, за которые ее все так полюбили. При этом ремейк TLOU якобы планируется выпустить в комплекте со второй частью, которую также облагородят под релиз на PS5 еще больше, хотя она и на PS4 выглядела очень свежо и современно, отличаясь колоссальным вниманием к деталям и прекрасной графикой.

Предположительно, данный проект поможет большинству сотрудников Naughty Dog освоиться с железом PS5, пока руководство студии обдумывает следующую крупную игру. Талантливая команда вовсю трудится над совершенно новой франшизой в сеттинге научной фантастики, если слухи верны.

Параллельно в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой во вселенной, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. Она, похоже, будет отдельным релизом вне грядущего сборника The Last of Us: Part I и Part II для PS5.

Ранее стало известно, что порядка двух тысяч игр навсегда пропадут из магазина PlayStation уже этим летом. Среди них классические проекты для PS1, PS2, PSP и PS Mini. Игротека для PS3 и PS Vita так же пострадает. При этом на дисках многих игр попросту не существует – они выходили только в цифровом формате.

Sony The Last of Us PlayStation 5 The Last of Us Part II
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