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Таинственные планы Naughty Dog, авторов Uncharted и The Last of Us

29 марта 2021, 15:10

Талантливая команда вовсю трудится над совершенно новой франшизой в сеттинге научной фантастики, если слухи верны.

Мандалорец 2 сезон
Мандалорец кадр из сериала / Disney

С момента релиза высокооцененного PS4-эксклюзива The Last of Us Part II прошло чуть больше полугода, а компания-разработчик Naughty Dog уже вовсю трудится над очередным шедевром.

Несмотря на то, что официальный показ наверняка состоится еще не скоро, уже сейчас на основе различной доступной информации можно сложить любопытные предположения о том, что из себя будет представлять новая игра Naughty Dog.

Сразу скажем, что это только слухи, однако: к команде разработчиков ещё в декабре присоединился художник, создавший серию картин для сериала "Мандалорец". Он огромный фанат космической эпопеи Star Wars и работа над сериалом – его сбывшаяся мечта. Его работы представлены здесь.

Также в сентябре прошлого года руководство Naughty Dog повысило своего старшего художника, у которого есть много опыта в создании космических сред и космического транспорта в Star Citizen, до должности главного художника. Не значит ли это, что создатели The Last of Us и Uncharted собираются делать космическую игру? Ещё и по вселенной Звёздных Войн? Было бы эпично.

Ранее были предположения, что команда работает над игрой в нетипичном для студии фэнтези-сеттинге а-ля Ведьмак, но старший концепт-художник Naughty Dog быстро отверг связь своих рисунков с новой игрой студии.

В настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект. Релиз оригинальной игры состоялся в июне 2020 года только на PS4, а сам тайтл получил более 140 наград "Игра года", став абсолютным лидером 2020-го.

Naughty Dog
Игры студии Naughty Dog / Naughty Dog

Тем времен в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года. Бесплатная раздача стартовала одновременно с весенней распродажей, в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Hitman III и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.

Sony Naughty Dog PlayStation 5 The Last of Us Part II
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