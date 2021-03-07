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Создатель The Last of Us 2 объяснил скандальную сцену с клюшкой

7 марта 2021, 17:56

Когда Нилу Дракманну было 16 лет, с ним произошёл довольно неприятный случай.

Нил Дракманн рассказал про клюшку для гольфа из The Last of Us 2 / Naughty Dog

Руководитель разработки и сценарист The Last of Us: Part II Нил Дракманн в интервью The Washington Post объяснил почему в одной из стартовых сцен всем известный персонаж использовал именно злополучную клюшку в качестве орудия убийства.

Изначально в той сцене создатели хотели, чтобы убийство было совершено с помощью ножа, но в итоге Naughty Dog решили, что в тот момент в руках у персонажа должна быть клюшка, чтобы избежать параллелей с Элли, и ее выкидным ножом.

Осторожно, спойлеры.

После этого резонно встал вопрос, а чем тогда убить главного протагониста The Last of Us, чтобы выглядело помпезно и запоминающееся? И тогда Нилу Дракманну вспомнилась история из собственного жизни. Оказывается, когда Нилу было шестнадцать, хороший друг дал ему разок по башке клюшкой для гольфа – да так крепко приложил, что медикам пришлось накладывать ему потом тридцать швов, а на черепе до сих пор осталась вмятина.

После выхода материала The Washington Post Дракманн в шутливой форме написал у себя в Twitter, что ждет теперь сообщений от хейтеров с Reddit о том, что у него проблемы с головой.

Напомним, что пемьера The Last of Us Part II состоялась летом прошлого года только на PlayStation 4. В настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект.

Параллельно команда Naughty Dog работает сразу над несколькими новыми проектами. Ранее уже была информация о том, что новым проектом студии может стать игра в сеттинге фэнтези – об этом несколько лет назад говорил сам Дракманн.

The Last of Us 2 - трейлер Эбби

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А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Naughty Dog The Last of Us Part II
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