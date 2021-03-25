В Epic Games Store началась весенняя распродажа с раздачей новой игры

Скидки в рамках акции достигают 75% и распространяются на Cyberpunk 2077 и Hitman 3.
Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года.
По жанру, это слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. Игроки берут на себя роль робота BOT-C, которому предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра.
Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Tales of the Neon Sea – это детективное приключение, выполненное в стиле шестнадцатибитных игр, в котором игроки оказываются в роли детектива, расследующего ряд дел в киберпанковом городе, заполненном неоном и секретами.
Бесплатная раздача стартовала одновременно с весенней распродажей, в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Hitman III и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.
Из интересных предложений можно отметить:
- Hitman III (-25%) — 636 грн
- Cyberpunk 2077 (-10%) — 809 грн
- Assassin's Creed Вальгалла (-25%) — 686 грн
- Метро: Исход (-66%) — 229 грн
- Ведьмак 3: Дикая Охота (Игра года) (-80%) — 115 грн
- Grand Theft Auto V (-50%) — 314 грн
- Hades (-20%) — 263 грн
- Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (-30%) — 804 грн
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, а уже завтра Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation.