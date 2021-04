Sony бесплатно и навсегда раздаёт девять игр для PS4 и PS VR

В PS Store стартовала раздача бесплатных игр / Sony

Компания Sony запустила очередную бесплатную раздачу в рамках программы "Играйте дома" – в этот раз можно получить девять инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.

Напомним, что параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача высокооцененого платформера Ratchet & Clank 2016 года выпуска. Забрать игру можно до 1 апреля.

Начиная с сегодняшнего дня, для активации доступны:

Однако на этом акция не закончится – с 20 апреля начнётся раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. После этого ожидается ещё несколько игр, ведь инициатива "Играйте дома" продлится вплоть до июня.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года. Бесплатная раздача стартовала одновременно с весенней распродажей, в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Hitman III и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.