Sony бесплатно и навсегда раздаёт девять игр для PS4 и PS VR

Акция организована в рамках инициативы Play at Home 2021.
Компания Sony запустила очередную бесплатную раздачу в рамках программы "Играйте дома" – в этот раз можно получить девять инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.
Напомним, что параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача высокооцененого платформера Ratchet & Clank 2016 года выпуска. Забрать игру можно до 1 апреля.
Начиная с сегодняшнего дня, для активации доступны:
- Abzu (для PS4)
- Enter the Gungeon (для PS4)
- Rez Infinite (для PS4)
- Subnautica (для PS4)
- The Witness (для PS4)
- Astro Bot Rescue Mission (для PS VR)
- Moss (для PS VR)
- Thumper (для PS VR)
- Paper Beast (для PS VR).
Однако на этом акция не закончится – с 20 апреля начнётся раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. После этого ожидается ещё несколько игр, ведь инициатива "Играйте дома" продлится вплоть до июня.
Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года. Бесплатная раздача стартовала одновременно с весенней распродажей, в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Hitman III и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.