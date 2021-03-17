Sony бесплатно и навсегда раздаст 10 игр для владельцев PS4 и PS5

В марте-апреле Sony раздаст 10 игр / PlayStation

Инициатива "Играйте дома" продолжается – компания Sony объединилась с горсткой независимых разработчиков, чтобы подарить всем владельцам PS4 и PS5 еще больше бесплатных игр и скрасить их времяпрепровождение дома.

В настоящий момент в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача высокооцененого платформера Ratchet & Clank 2016 года выпуска. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля.

А с 26 марта Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation:

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PS VR)

Moss (PS VR)

Thumper (PS VR)

Paper Beast (PS VR).

Всех участников инициативы можно будет забрать с 05:00 26 марта по 05:00 23 апреля.

Но это еще не всё – 19 апреля Sony запустит раздачу полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn. Игру можно будет получить бесплатно до 14 мая. После этого ожидается ещё несколько игр, ведь акция продлится вплоть до июня.

Параллельно в цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation проходит очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Цены были снижены как на украинские игры вроде серии Metro и квестов про Шерлока Холмса, так и на мировые хиты.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и не только.