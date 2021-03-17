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Sony бесплатно и навсегда раздаст 10 игр для владельцев PS4 и PS5

17 марта 2021, 20:23

Sony продолжает инициативу "Играйте дома", в рамках которой игроки бесплатно получат разные проекты.

В марте-апреле Sony раздаст 10 игр / PlayStation

Инициатива "Играйте дома" продолжается – компания Sony объединилась с горсткой независимых разработчиков, чтобы подарить всем владельцам PS4 и PS5 еще больше бесплатных игр и скрасить их времяпрепровождение дома.

В настоящий момент в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача высокооцененого платформера Ratchet & Clank 2016 года выпуска. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля.

А с 26 марта Sony без всяких условий раздаст 9 инди-игр для PlayStation:

  • Abzu
  • Enter the Gungeon
  • Rez Infinite
  • Subnautica
  • The Witness
  • Astro Bot Rescue Mission (PS VR)
  • Moss (PS VR)
  • Thumper (PS VR)
  • Paper Beast (PS VR).

Всех участников инициативы можно будет забрать с 05:00 26 марта по 05:00 23 апреля.

Но это еще не всё – 19 апреля Sony запустит раздачу полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn. Игру можно будет получить бесплатно до 14 мая. После этого ожидается ещё несколько игр, ведь акция продлится вплоть до июня.

Параллельно в цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation проходит очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Цены были снижены как на украинские игры вроде серии Metro и квестов про Шерлока Холмса, так и на мировые хиты.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и не только.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 PlayStation 5
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