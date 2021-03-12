В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК

Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, MudRunner и другое доступно со скидками до 90%.
Компания Microsoft запустила в своём магазине новую привлекательную акцию со скидками на игры для Xbox и ПК до 90%. Распродажа продлится до 15 марта, а на некоторые тайтлы цены будут снижены до 23 числа.
В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и не только.
Распродажа в Microsoft Store:
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1249 грн (вместо 1699 грн)
- Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition — 550 грн (вместо 1699 грн)
- Call of Duty: Infinite Warfare — 550 грн (вместо 1699 грн)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1099 грн (вместо 2699 грн)
- Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition — 831 грн (вместо 1699 грн)
- Assassin's Creed Вальгалла — 1166 грн (вместо 1699 грн)
- Far Cry 5 — 415 грн (вместо 1699 грн)
- Tom Clancy's The Division 2 — 249 грн (вместо 831 грн)
- Borderlands 3 — 499 грн (вместо 1699 грн)
- MudRunner — 399 грн (вместо 969 грн)
- A Way Out — 208 грн (вместо 831 грн)
- ABZU — 277 грн (вместо 554 грн)
- Sniper: Ghost Warrior 3 — 166 грн (вместо 1099 грн)
- The Telltale Batman Shadows Edition — 419 грн (вместо 831 грн)
- Pillars of Eternity — 419 грн (вместо 1649 грн)
А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.
Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.
Автор: Денис Пономаренко