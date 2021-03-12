В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК

Распродажа в Microsoft Store / Xbox

Компания Microsoft запустила в своём магазине новую привлекательную акцию со скидками на игры для Xbox и ПК до 90%. Распродажа продлится до 15 марта, а на некоторые тайтлы цены будут снижены до 23 числа.

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и не только.

Распродажа в Microsoft Store:

Кадр из Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

Кадр из Tom Clancy’s The Division 2 / Ubisoft

Кадр из Pillars of Eternity / Obsidian Entertainment

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.