Microsoft показала новые кадры своего главного эксклюзива Halo Infinite

Авторы Halo Infinite показали новые скриншоты и арты / 343 Industries

Компания Microsoft и студия 343 Industries поделились новыми скриншотами главного игрового эксклюзива экосистемы Xbox Halo Infinite, демонстрирующие прекрасные пейзажи Пензы.

Больше подробностей об игре можно будет ожидать в ближайшие несколько месяцев. В частности, в марте разработчики более детально расскажут о создании музыкальной составляющей, тогда как в апреле внимание будет уделено компьютерной версии игры.

Изначально компании планировали выпустить Halo Infinite в конце 2020 года вместе с запуском новых игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S, но релиз нового проекта перенесли на 2021 год, чтобы у команды разработчиков было время "завершить критически важную работу, необходимую для создания самой амбициозной игры Halo за всю историю".

По синопсису, Мастер-чиф возвращается в Halo Infinite со "своим величайшим приключением, в котором ещё предстоит спасти человечество". Сюжетная линия будет "более человечной", причём Мастер-Чиф будет играть более центральную роль, чем в Halo 5: Guardians. Трейлер E3 2018 показал, что сюжет будет установлен на кольце Halo и продемонстрировал дизайн брони Master Chief Mark VI, чтобы вернуться к дизайну, увиденному в Halo 2 и Halo 3. Изгнанные, группа наёмников, отколовшаяся от бывшего Ковенантского инопланетного альянса, показаны как враги.

Ранее Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S. В частности, команда усердно работает над функцией Quick Resume, изучает жалобы насчёт геймпадов, а также улучшает мобильное приложение Xbox.

Тем временем проблемы с поставками Xbox Series X|S продолжаются и по уверению самых Microsoft сохранятся как минимум до второго квартала 2021 года, а вариант, при котором вы сможете просто прийти в магазин и получить ее сразу в руки – до начала лета.