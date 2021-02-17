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Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S

17 февраля 2021, 12:22

Команда усердно работает над функцией Quick Resume, изучает жалобы насчёт геймпадов, а также улучшает мобильное приложение Xbox.

Halo Infinite - главный эксклюзив Xbox Series X|S на 2021 / Microsoft

Как сообщает IT House, в ходе последнего выпуск Inside Xbox Джейсон Рональд (Jason Ronald), глава отдела программирования в команде Xbox, рассказал о планах Microsoft по улучшению своих консолей нового поколения.

Рональд отметил, что после выхода Xbox Series в ноябре прошлого года команда разработчиков ушла в отпуск, во время которого собирала отзывы игроков. На их основе компания будет выпускать грядущие обновления.

В планах Microsoft улучшить работу функции Quick Resume (позволяющая быстро переключаться между несколькими последними играми), проблемы с которой периодически возникают в некоторых играх. Помимо этого, компания усердно изучает жалобы игроков на отключение контроллера.

Кроме того, в ближайшие месяцы разработчики планируют обновить мобильное приложение Xbox, добавив, например, достижения, а владельцев Xbox Series ждут улучшения, касающиеся трансляций и DVR.

Ранее появилась информация, что проблемы с поставками Xbox Series X|S сохранятся как минимум до второго квартала 2021 года, а вариант, при котором вы сможете просто прийти в магазин и получить ее сразу в руки – до начала лета.

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На украинском рынке официальная стоимость консолей составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно.

Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей. В первую очередь у Xbox Series S нет оптического привода, в связи с чем устанавливать игры на нее можно будет исключительно из цифрового магазина.

Microsoft Xbox Series X Xbox Series S
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