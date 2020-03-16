Microsoft представила полные характеристики Xbox Series X. Мощь впечатляет

Внутренности Xbox Series X / Microsoft

Microsoft и не думает держать завесу тайны вокруг своей консоли следующего поколения Xbox Series X. Потому 16 марта в официальном блоге Xbox появилась полная информация о ее технических характеристиках.

Также Майкрософт поделилась данными и с некоторыми другими западными изданиями. Теперь мы точно знаем все о начинке Xbox Series X.

Технические характеристики Xbox Series X / Microsoft

Как видим, консоль все-таки получила мощь GPU в 12 терафлопс, что делает ее в 8.5 раз мощнее, чем Xbox One. Процессор в Xbox Series X будет восьмиядерный Zen 2 на 3.8 ГГц, оперативной памяти - 16 гигабайт GDDR6. За обычную память отвечает SSD на 1 терабайт, что позволит играм грузиться гораздо быстрее.

Основной ориентир создателей консоли - максимальное количество кадров в секунду. Xbox Series X будет поддерживать 60 fps даже при разрешении 4К, а потенциально количество кадров могут поднять до 120. Все зависит от самих разработчиков.

Консоль поддерживает трассировку лучей на аппаратном уровне. Это выведет освещение в играх на принципиально новый уровень. Правда, рэйтрейсинг показали на примере Minecraft, так что полноценно его возможности только предстоит увидеть.

Рэйтрейсинг в Minecraft / Microsoft

Еще один пример улучшений - Gears 5. Игра на Xbox Series X работает при максимальных настройках графики, которые только мог позволить себе ПК. Скорость загрузки также увеличилась в разы, то же самое можно сказать и про кадровую частоту.

Gears 5 на Xbox Series X

Также была представлена технология Xbox Velocity Architecture. Она позволит разработчикам мгновенно получать доступ к 100 гигабайтам памяти консоли. Для игр с открытым миром это почти революция, а загрузки обещают свести к минимуму. Все сигналы между консолью и телевизором с геймпадом также обещают передавать мгновенно. Также можно будет спокойно переключаться сразу между несколькими играми.

Сравнение Xbox Series X и Xbox One / Microsoft

Консоль следующего поколения будет поддерживать игры с более старых моделей. Если вы купите игру для Xbox One, то она автоматически появится и на Xbox Series X.

Память консоли можно будет расширять при помощи дополнительных жестких дисков от Microsoft. По скорости они не будут уступать встроенному.

Также уже есть видео с живыми впечатлениями от консоли.

У Xbox Series X дата выхода пока не раскрывается. Коронавирус якобы никак не должен повлиять на производство, Microsoft все еще планирует выпустить консоль до новогодних праздников 2020 года.

Xbox Series X цена тоже неизвестна.

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