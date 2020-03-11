Ubisoft и Microsoft уже знают, что будут делать без выставки Е3 2020

Дизайн консоли Xbox One S / Microsoft

Отмена крупнейшей в мире игровой выставки E3 2020 скажется на всех игровых компаниях. Однако Ubisoft и Microsoft уже выпустили официальные заявления, в которых указано, что же они планируют делать.

В заявлении Ubisoft указано, что здоровье игроков, сотрудников и партнеров для студии стоит на первом месте. Потому она полностью поддерживает решение ESA отменить Е3 2020. Сама компания скоро поделится новостями о том, как планирует презентовать новые игры и трейлеры через онлайн.

Заявление Ubisoft / Ubisoft

От лица Microsoft выступил Фил Спенсер, глава подразделения Xbox. Через Твиттер он сказал, что Е3 всегда была крайне важной выставкой для всей команды Xbox. Так что теперь компания будет думать, как осуществить все презентации в цифровой форме.

Твит Фила Спенсера

Вероятно, вскоре подобные заявления последуют от всех остальных игровых компаний. В ближайшие недели все станет известно окончательно.

А вот Sony еще несколько месяцев назад объявила о том, что пропустит Е3. С коронавирусом это никак не связано, просто компания ищет другие способы связи с игроками.

Е3 - крупнейшая игровая выставка, которая каждый год проводится в Лос-Анджелесе. Но в 2020-м ее отменили из-за коронавируса Covid-19.