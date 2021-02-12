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Один из главных эксклюзивов PS5 на 2021-ый обзавелся датой выхода

12 февраля 2021, 13:12

Sony выпустила новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart, в котором назвала ее точную дату выхода. Одновременно с анонсом стартовал прием предзаказов.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня / Sony

Компания Sony и студия-разработчик Insomniac Games назвали точную дату релиза PS5-эксклюзива Ratchet & Clank: Rift Apart– экшен-платформер выйдет уже 11 июня только на консоли PlayStation 5.

Вместе с этим компания показала короткий трейлер к старту предзаказов. Стандартное издание игры обойдётся в 2299 грн, а цифровое расширенное издание стоит 2599 грн.

Пользователи, оформившие предзаказ, получат обновлённую карбоновую броню из Ratchet & Clank: Going Commando и оружие "Пикселизатор" из Ratchet & Clank 2016 года. В состав расширенного издания войдут пять наборов брони, набор наклеек для фоторежима, 20 кристаллов раритана для улучшения предметов, цифровой саундтрек и цифровой альбом с иллюстрациями.

Insomniac Games называет Ratchet & Clank: Rift Apart новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Напомним, что на днях компания Sony запустила распродажу игр для PlayStation 4 в розничных магазинах Украины. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, один из самых самобытных проектов последних лет Death Stranding отдают за 599 грн вместо 1899. Невероятно увлекательный приключенческий экшен Horizon Zero Dawn можно взять за 359 грн, столько же просят за новую часть приключений яростного спартанца Кратоса God of War.

Распродажа проходит в магазинах Citrus, Moyo, Rozetka, АЛЛО и Foxtrot.

Sony PlayStation 5 Ratchet & Clank
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