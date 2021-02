Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода

Battlefield 6 выйдет до конца 2021 года / EA

EA подтвердили, что уже работают над новой частью популярного мультиплатформенного шутера от первого лица из серии игр, известных под общим именем Battlefield.

Полноценная презентация игры состоится этой весной, а уже осенью 2021 она должна будет выйти. Как сообщается, проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.

Студия-разработчик DICE в свою очередь обещает вернуться к масштабным и реалистичным битвам, взять всё лучшее из старых частей и вывести это на новый уровень, а также уделить особое внимание консолям нового поколения. После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически. Также, по заявлениям студии, разработка игры опережает расписание, так что релиз может состояться даже немного раньше.

Ранее в Сети мелькали слухи, что сюжет Battlefield 6 расскажет о конфликте между силами НАТО и Россией, а это противостояние приведёт к началу Третьей мировой войны. Кроме того, новая "Батла" получит военные истории, которые стали стандартом в последних играх серии сменив типичную кампанию с линейным сюжетом. Одна из историй может быть связана с тем, как армия США отбивается от русских войск в американских пригородах. Другая история, предположительно, посвящена агенту MI6, которому необходимо проникнуть на территорию Восточной Европы.

Напомним, что последняя часть в серии – Battlefield V – вышла 4-го сентября 2018 года и получила довольно смешанные отзывы, так как имела ряд технических недостатков и мало контента на момент своего релиза. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Battlefield V

