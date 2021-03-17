В магазине PlayStation продают игры серии Metro со скидками до 85%

В онлайн-магазине PS Store стартовала новая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить многие украинские и мировые хиты.
В цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation стартовала очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Акция продлится до 1 апреля 02:00 по Киеву.
По акции можно купить игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.
Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и не только.
Выгодные предложения в PS Store:
- Metro Exodus Gold Edition — 569 грн (вместо 1899 грн)
- Metro: Last Light Redux — 97 грн (вместо 649 грн)
- Metro Redux — 189 грн (вместо 949 грн)
- The Sinking City — 359 грн (вместо 1799 грн)
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter — 64 грн (вместо 649 грн)
- Crash Bandicoot 4: Это вопрос времени — 1299 грн (вместо 1999 грн)
- FIFA 21 издание Champions PS4 & PS5 — 1079 грн (вместо 2699 грн)
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood PS4 & PS5 — 899 грн (вместо 1499 грн)
- Uncharted: Утраченное наследие — 356 грн (вместо 549 грн)
- Tales from the Borderlands — 486 грн (вместо 649 грн)
- Anthem — 439 грн (вместо 2199 грн)
- Control (стандартный выпуск) — 569 грн (вместо 949 грн)
- Titanfall 2: Максимальное издание — 199 грн (вместо 999 грн)
- BioShock Infinite: The Complete Edition — 411 грн (вместо 549 грн)
- Самое полное издание Star Wars Battlefront — 174 грн (вместо 699 грн)
- Assassin’s Creed The Ezio Collection — 408 грн (вместо 1168 грн)
- Shadow of the Colossus — 443 грн (вместо 1199 грн)
- Batman: Коллекция Аркхема — 593 грн (вместо 1799 грн)
- Dead by Daylight: Special Edition PS4 & PS5 — 569 грн (вместо 949 грн)
- Dying Light — 359 грн (вместо 1199 грн)
Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.