В магазине PlayStation продают игры серии Metro со скидками до 85%

Новая распродажа в PS Store / Sony

В цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation стартовала очередная распродажа с очень хорошими скидками – до 90%. Акция продлится до 1 апреля 02:00 по Киеву.

По акции можно купить игры и для PlayStation 4, и для PlayStation 5. Кроме того, дополнительную скидку дают подписчикам сервиса PlayStation Plus.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Вальгалла и не только.

Выгодные предложения в PS Store:

Кадр из The Sinking City / Frogwares

Кадр из Crash Bandicoot 4 / Activision

Кадр из Control / Remedy

Кадр из Assassin’s Creed / Ubisoft

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.