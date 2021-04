Отказ от Days Gone 2 и одержимость Sony блокбастерами – Bloomberg

Sony одержима играми-блокбастерами / PlayStation

Шерлок Холмс от мира игровой журналистики Джейсон Шрайер опубликовал большую статью с разбором текущей политики Sony.

В целом, всё сводится к производству крупнобюджетных первоклассных блокбастеров, что, по словам журналиста, не может не вызывать беспокойства за будущее игровой сферы.

Параллельно издатель массово сворачивает нишевые проекты и закрывает небольшие студии, что уже привело к уходу большого количества талантливых разработчиков, настоящих ветеранов индустрии.

Будущее PlayStation

Японской корпорации принадлежит дюжина студий по всему миру, выпускающих продукцию под эгидой PlayStation. В последние годы в приоритете оказались лишь коллективы, принесшие максимальную прибыль. Среди них Naughty Dog и Guerrilla Games, которые тратят на разработку своих игр десятки миллионов долларов – по расчётам Sony, прибыль растёт пропорционально затратам.

В данный момент идея работает, но в будущем может сильно навредить компании, отметил журналист. Microsoft, в свою очередь, сфокусировалась на предоставлении игрокам широкого спектра проектов на любой вкус по доступным ценам, включив их в подписочный сервис Game Pass.

В 2019 году Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею сиквела байкерского экшена Days Gone, который принёс прибыль, но получил смешанные отзывы (средний балл игры составляет 71/100). Взвесив все за и против Sony превратила Bend Studio в команду поддержки, бросив часть сотрудников на разработку новой Uncharted, которая ведётся под надзором Naughty Dog. Другие работники были отправлены на помощь всё той же Naughty Dog с мультиплеером The Last of Us Part II.

В итоге Bend Studio попросили исключить их из проекта Uncharted, а совсем недавно им дали зеленый свет на создание новой игры. Если вы вдруг не в курсе, позже этим месяцем байкерский экшен доедет и до ПК.

Кадр из The Last of Us 2 / Naughty Dog

Ярким примером политики Sony служит недавнее закрытие Japan Studio, старейшего подразделения компании, основанного в 1993 году. В ней работал создатель Silent Hill, продюсер The Last Guardian, дизайнер Gravity Rush, а также продюсеры Bloodborne и ремейка Demon's Souls. Оставшиеся сотрудники примкнули к ASOBI Team, занимающейся серией Astro Bot.

Ранее стало известно, что порядка двух тысяч игр навсегда пропадут из магазина PlayStation уже этим летом. Среди них классические проекты для PS1, PS2, PSP и PS Mini. Игротека для PS3 и PS Vita так же пострадает. При этом на дисках многих игр попросту не существует – они выходили только в цифровом формате.