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Порядка двух тысяч игр навсегда пропадут из магазина PlayStation

4 апреля 2021, 14:50

Некоторые будут доступны лишь на других платформах, тогда как 120 проектов исчезнут безвозвратно.

inFamous Festival of Blood
2200 игр пропадет из PS Store после закрытия магазина на PS3, PS Vita и PSP / inFamous Festival of Blood

Прелести гейминга на консолях: из-за закрытия старой версии PS Store для PS3, PSP, и PS Vita, исчезнет в общей сумме около 2200 игр, из них 120 игр будут утеряны безвозвратно.

Среди них классические проекты для PS1, PS2, PSP и PS Mini. Игротека для PS3 и PS Vita так же пострадает. При этом на дисках многих игр попросту не существует – они выходили только в цифровом формате.

Всего из цифровых магазинов пропадут:

  • Около 630 игр для Vita;
  • Около 730 проектов для PS3 (PSN);
  • Немного игр для PSP;
  • 293 проекта PS Mini;
  • 336 классических игр для PS2;
  • Около 260 классических проектов для PS1 (в особенности на Vita и PSP).

Впрочем, не всё так плохо – подавляющее большинство игр можно будет купить в магазине Microsoft и Nintendo. Однако, по данным портала VGC, возможность покупки около 120 проектов будет потеряна навсегда. Например, Tokyo Jungle – один из самых недооцененных и необычных игр, выпущенных под крылом Sony. Также можно выделить приключенческий экшен inFamous Festival of Blood и атмосферную адвенчуру Rain от уже ныне почившей Japan Studio.

Кроме того, некоторые игры станут эксклюзивами консолей Xbox – например, Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light, Resident Evil: Code Veronica X HD, а также обе части Sonic Adventure. В то время как Resident Evil: The Darkside Chronicles и Resident Evil: The Umbrella Chronices снова окажутся эксклюзивами Nintendo Wii, поскольку версии для PS3 выпускали лишь в цифровом виде.

PlayStation Store будет закрыт на PlayStation 3 и PlayStation Portable со 2 июля, а с 27 августа – на PlayStation Vita.

Lara Croft and the Guardian of Light - одна из игр, которые останутся доступными для покупки только на консолях Xbox / Square Enix

Ранее мы сообщали, что в украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4. Больше всего подорожала старшая модель PS4 Pro – средняя цена на неё превысила 15 000 грн.

Стоимость "младшей" PS4 Slim пока сохраняется на одном уровне – их произвели намного больше, но с исчерпанием складских запасов цены на них тоже будут расти.

Sony Nintendo PlayStation Xbox
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