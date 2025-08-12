Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

Алена Кюпели
12 августа 2025, 18:55
52
Принцесса Диана строго следила за своим питанием и ела в отличие от королевы другую еду.
принцесса Диана
принцесса Диана не ела этот продукт/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Какого блюда избегала принцесса Диана
  • Чем она баловала своих сыновей

Бывший шеф-повар принцессы Дианы Даррен Макгрейди рассказал об одном из блюд, которые принцесса редко хранила дома, за исключением случаев, когда её маленькие сыновья, принцы Уильям и Гарри, возвращались из школы-интерната.

видео дня

Ранее в интервью HELLO! Даррен отметил, насколько строго Диана придерживалась своей диеты.

"Она была приверженкой здорового питания, поэтому в нашем меню никогда не было говядины, если только мальчики не были дома", — сказал он. "Она никогда не ела свинину. Иногда, когда устраивала приём гостей, она ела баранину, но в основном это были курица, рыба или вегетарианские блюда".

принцесса Диана
принцесса Диана / ua.depositphotos.com

Даррен, автор книг "Королевская еда" и "Королевский шеф-повар дома", работал на покойную принцессу четыре года, до её смерти в 1997 году. До этого он 11 лет готовил для королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Вспоминая время, проведённое с Дианой, Даррен сказал: "Когда я готовил для неё, мне пришлось изменить свой стиль приготовления.

"Мне пришлось перейти от приготовления блюд для королевы — тяжёлых соусов, насыщенных соусов и кремов — к более лёгкой пище, исключая жиры и углеводы", - рассказывает он.

Принцесса Диана
Принцесса Диана / ua.depositphotos.com

Она говорила: "Ты позаботься о жирах, а я — об углеводах в спортзале. Поэтому, например, о блюдах, таких как томатный мусс, который ей очень нравился, она говорила: "Сделай мне обезжиренную версию".

Хотя Диана и следила за своим питанием, она баловала своих сыновей, когда они возвращались.

"Они могли есть шоколад, никаких особых угощений не было, потому что, когда мальчики были дома, принцесса хотела их баловать", — сказал он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон принцесса Диана новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:28Украина
"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:25Украина
Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:52Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Последние новости

20:53

Ситуация в Донецкой области: в FT проанализировали дальнейшие сценарии развития событий

20:28

"Начнется третья война": Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

20:25

"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

20:10

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

20:06

Рост стипендий и зимнее поступление: Зеленский анонсировал изменения для студентов

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
19:52

Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях

19:51

"Усик держит мои пояса в аренде": неожиданный вызов для украинского боксера

19:38

"Запад серьезно взялся за Путина": Кремлю грозит нефтяной удар

19:31

Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь

Реклама
19:25

Несколько дней Украина будет под влиянием антициклона: какой будет погода

19:10

Мюнхенская ловушка на Аляскемнение

19:08

"Какая-то бабушка придумала": зачем вяжут на руки платки во время похоронВидео

19:00

Двести грамм и они спелые: огородница поделилась дедовским методом без химииВидео

18:55

Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Близнецам - счастье, Ракам - знак

18:32

Второй раз за неделю: СБУ ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане

18:09

Что нужно с иконой дома 13 августа: приметы, которых стоит придерживаться

18:04

Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

18:03

Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

17:43

Где прячется черненькая из НеАнгелов с секретным ребенком - стилист раскрыл тайну

Реклама
17:31

Зеленский поговорил с Эрдоганом: в Турции объявили о мирной инициативе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он называлсяВидео

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

Реклама
13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

12:54

Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

12:49

Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

12:48

Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

12:22

Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

12:09

"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять