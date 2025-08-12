Как питалась принцесса Диана, чтобы оставаться стройной: не ела этот продукт

Принцесса Диана строго следила за своим питанием и ела в отличие от королевы другую еду.

https://glavred.info/starnews/kak-pitalas-princessa-diana-chtoby-ostavatsya-stroynoy-ne-ela-etot-produkt-10689203.html Ссылка скопирована

принцесса Диана не ела этот продукт/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Какого блюда избегала принцесса Диана

Чем она баловала своих сыновей

Бывший шеф-повар принцессы Дианы Даррен Макгрейди рассказал об одном из блюд, которые принцесса редко хранила дома, за исключением случаев, когда её маленькие сыновья, принцы Уильям и Гарри, возвращались из школы-интерната.

видео дня

Ранее в интервью HELLO! Даррен отметил, насколько строго Диана придерживалась своей диеты.

"Она была приверженкой здорового питания, поэтому в нашем меню никогда не было говядины, если только мальчики не были дома", — сказал он. "Она никогда не ела свинину. Иногда, когда устраивала приём гостей, она ела баранину, но в основном это были курица, рыба или вегетарианские блюда".

принцесса Диана / ua.depositphotos.com

Даррен, автор книг "Королевская еда" и "Королевский шеф-повар дома", работал на покойную принцессу четыре года, до её смерти в 1997 году. До этого он 11 лет готовил для королевы Елизаветы II в Букингемском дворце. Вспоминая время, проведённое с Дианой, Даррен сказал: "Когда я готовил для неё, мне пришлось изменить свой стиль приготовления.

"Мне пришлось перейти от приготовления блюд для королевы — тяжёлых соусов, насыщенных соусов и кремов — к более лёгкой пище, исключая жиры и углеводы", - рассказывает он.

Принцесса Диана / ua.depositphotos.com

Она говорила: "Ты позаботься о жирах, а я — об углеводах в спортзале. Поэтому, например, о блюдах, таких как томатный мусс, который ей очень нравился, она говорила: "Сделай мне обезжиренную версию".

Хотя Диана и следила за своим питанием, она баловала своих сыновей, когда они возвращались.

"Они могли есть шоколад, никаких особых угощений не было, потому что, когда мальчики были дома, принцесса хотела их баловать", — сказал он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред